好朋友被民眾黨挖角接秘書長　侯友宜：謝立功加油！

▲▲新北市長侯友宜也一一查看「台灣特色動物」主題遊樂區的台灣獮猴管狀溜滑梯、藤蔓鋼管滑梯、台灣黑熊鞦韆等設施，要求做好安全管理。（圖／新北市政府提供）

兩度披國民黨戰袍角逐基隆市長的前移民署長謝立功，驚傳應民眾黨主席柯文哲的邀請，將出任民眾黨的秘書長一職，引起政壇的熱議；對此，新北市長侯友宜今(31)日受訪時回應，「給予滿滿的祝福，謝立功加油！」侯友宜今日出席新北大都會公園主題溜滑梯C區的開箱啟用，也回應謝立功擔任民眾黨秘書長的看法；侯友宜表示，謝立功是他的好朋友，也是以前的好同事，謝立功各方面的表現都非常傑出，只要願意為國家、社會努力的做事，「我們都要給予滿滿的祝福，謝立功加油！只要認真努力做事、為國家做事，就是一個很好的讓自己有發揮空間，就努力的做事吧！」謝立功則在臉書PO文強調，「有些事情，此時不做，就再也來不及了！」這段日子以來，他的心情非常複雜，看到台灣民主政治發展，因民進黨一黨獨大而陷入完全失衡的狀態；打壓國內不同聲音、操弄國際情勢獲取政黨利益、讓法律服務特定立場的各種不公不義，讓他我決定拋下束縛，不再置身事外。謝立功說，他已接受台灣民眾黨黨主席柯文哲的邀約，即將擔任民眾黨的秘書長一職；這一次的決定，也曾猶豫，因為知道這將是他人生最重大的一次決定，但為了台灣民主的正常發展，他沒有選擇、一定要站出來，並將主動退出國民黨，儘管不再是黨員，但永遠感謝國民黨，也會永遠是國民黨的好朋友，期待未來能一起為台灣努力，為民主發展合作。