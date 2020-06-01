國1南下嘉義段5車連環撞　僅2人傷

6月的第一天，嘉義縣消防局在剛上班的8時10分，就接獲報案通報，指國道1號高速公路南下264K(嘉義段)發生5車連環追撞的車禍事故，現場有2人受傷，無人受困。消防局即刻派出3台救護車前往現場執行救援。
消防局表示，救護車到達車禍現場後，發現現場是2輛大貨車、2輛自小客車及1輛槽化車發生追撞的交車禍事故﹔2名傷者，分別是1位年約50餘歲的女性，左腕疑似骨折，及另1位30餘歲的男性，因後腦杓輕微血腫，已送往嘉義長庚醫院救治﹔有關現場及車禍發生原因，由國道警察局員警處理、調查中。
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