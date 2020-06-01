身障街頭藝人因疫情生活陷困境　新北政府供20場展演機會

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新冠肺炎疫情衝擊，不少商業活動停止、表演空間限制、景點人潮減少等，使得身障街頭藝人演出機會銳減，讓收入與生活陷入困境，新北市勞工局與愛買、大潤發及家樂福3大連鎖量販賣場合作提供身障街頭藝人固定演出機會，預計將有20場展演活動，歡迎民眾打賞小費給予鼓勵。勞工局長陳瑞嘉表示， 5月母親節檔期包括大潤發土城店及板橋大遠百戶外廣場，勞工局都已陸續安排身障街頭藝人駐點，舉辦公益展演活動，目前國內新冠肺炎疫情已漸和緩，愛買南雅店及家樂福樹林店也即將在6月開始加入展演空間合作行列，3大賣場都到齊，於每個周末都有駐點表演。勞工局也特別邀請歷屆全國身障街頭藝人音樂大賽優勝者，包括視障鼓手盧斯勇、雙人吉他彈唱能量天使、視障美聲紀秀月及視障樂手鄭信盛等接力演出，在午後安排音樂演出饗宴，讓困頓多時苦無表演機會的身障街頭藝人們用優美動人的樂音，舒緩國人疫情期間的焦慮與緊繃，帶給社會大眾更多正能量，期待透過音樂與新北各大賣場攜手一同拼振興。勞工局表示，在疫情期間已注意到身障朋友的就業機會減少，未來將持續開展與企業及各類型購物商場合作，提供更多的優質演出環境另外在安全無虞的前提下，預計9月也將開始安排進入學校巡演與企業商演，用音樂與才藝傳遞生命故事，推廣身心障礙多元就業的理念，也期待企業界在接下來的經濟振興階段能提供商演機會，用行動支持身障就業。