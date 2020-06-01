弘文中學捐義賣助防疫　阿中部長回贈致敬

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台中市私立弘文中學師生為替台灣防疫工作盡一份心力，舉辦香草茶會公益義賣，所得20萬多元全數捐贈國家衛生研究院，盼協助疫苗研發衛福部長陳時中深獲感動，大讚師生可貴，他指出，國衛院為感念學生愛心，今(1)日不僅將義賣所得回贈學校，更加添5萬元讓校方購買教學設備，市長盧秀燕當場加碼捐贈校方5萬元，感謝師生的熱情付出。市長盧秀燕、衛福部長陳時中、國衛院長梁賡義等人今一同前往弘文中學感謝學校師生義舉，一行人一下車立即受到學生熱烈歡迎，紛紛至教室走廊迎接，尖叫大喊「部長好！」「部長我愛你！」一行人並在學校香草花園，專心聆聽學生介紹香草種類及種植過程，氣氛歡樂溫馨。盧秀燕表示，陳部長主動向她提到弘文中學要捐款助防疫，讓部長非常感動，部長也向她表示，這筆錢雖然金額不算大，但卻代表弘文中學教育成功，把孩子教成有愛、能付出、能關懷別人的好孩子，因此特別來學校看看，感謝校方將孩子教得這麼好身為市長，看到學校辦學這麼成功，她引以為榮。陳時中說，對於弘文中學將香草義賣經費捐給國衛院作為研發疫苗之用，他覺得相當感動，也肯定學校青年對社會的愛心；國務院也相當貼心，認為學生籌錢不容易，因此除了將這筆費用回贈學校，更加贈5萬元讓學校添購設備他認為有心最重要，藉此讓大家知道互相幫忙，也是非常好的生活教育。市府教育局指出，弘文中學全校師生為表達對中央流行疫情指揮中心及第一線防疫醫護人員的崇高敬意，利用學校香草花園所種植的137多種香草植物，烘焙製作香草餅乾、茶包、精油、消毒酒精等產品，日前舉辦「香草疫賣茶會公益活動」，並想將義賣所得20萬多元，全數捐贈國家衛生研究院，為研發疫苗貢獻一己之力。