影／巨人高中統測成績亮眼　囊括全國前十傑

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▲巨人高中連12屆榜首，今年鄭家倫同學(左二)榮獲應屆畢業生榜首、校長林山章(右三)。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.01）

▲近百人有機會錄取藥學系或國立科技大學護理系。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.01）

雲林縣北港鎮巨人綜合高中今年四技二專衛生護理類統測成績再次打破歷年紀錄，囊括全國前十傑，其中鄭家倫同學榮獲應屆畢業生榜首，任軒誼同學榮獲衛生護理類應屆畢業生第二名校長林山章表示，全國應屆生榜首連續12屆都出現在巨人高中，讓全校師生與有榮焉。校長林山章說，今年巨人高中藥學護理專班171位應屆畢業生報考衛生護理類統測，再一次繳出亮眼的成績，460分以上有9位學生、450分以上有18位學生，400分以上有94位學生，本校預估400分以上的同學都有機會錄取藥學系或國立科技大學護理系鄭家倫同學476分，榮登全國應屆畢業生衛生護理類榜首，任軒誼同學 472分，榮登全國應屆畢業生衛生護理類第2名，許采婕、曾柏豪同學468分，榮登全國應屆畢業生衛生護理類第3名。全國榜首鄭家倫表示，家住台中市，從小看著舅舅在藥局裡親切服務病人的模樣，便開始對藥師這個職業產生了憧憬，國中畢業時舅舅向我介紹了有藥學系搖籃之稱的巨人高中，便毅然決然地離鄉背井前去就讀，課業方面，照著學校多年來的經驗一步一腳印地讀，才能有今天的成績。未來希望能開一間社區型的藥局，指導在地居民正確的用藥觀念，不只給他們魚，也給他們釣竿，成為像舅舅那樣兼具專業與熱忱的藥師。來自雲林縣斗六市的任軒誼同學說，因父母都從事醫療相關工作，自小看見他們充滿愛心服務人群，耳濡目染下，對醫藥類工作的穩定收入和助人性質十分嚮往，加上爺爺因癌症過世，更萌發了想當藥師以研發出更新、更有效的藥物去幫助更多病人的想法，學校歷屆學長姐亮麗的榜單吸引了我從斗六來到北港念書，未來我期望自己能走藥物研發路線，發明出良藥造福人群。學務主任陳清本、教務主任徐秀慧說，五科考試科目中，巨人高中拿到四科全國最高分。數學全國最高分100分：鄭家倫、許采婕、曾柏豪、林芮安、陳人鈞、鄭伊庭、李宗韋、林婉茹、賴慶桓、楊子萱等10位。英文全國最高分100分：許采婕、鄧名岑。國文全國最高分96分：任軒誼。專二(健康與護理)全國最高分100分：曾柏豪、林婉茹、張詩萍、王映筑、廖語宸等5位。學生生活相互扶持協助，在學業、功課上的努力和老師指導，都使自己學業精進不少，看到彼此在統測成績都有優秀的表現，每個人都為自己也為對方高興。