國家漫畫博物館破局　中市綠營立委齊爭取續留台中

文化部受台中市政府邀請合建「中台灣電影中心」，雙方簽署「國家漫畫博物館」合作意向書，但經近30次協商會議後，中市府始終無法達成文化部提出的空間基本需求，立法院副院長蔡其昌今(1)日邀集台中6名綠委及相關單位到國漫館的預定地中台灣電影中心會勘，呼籲盧秀燕市長扛起責任，繼續提出新計畫。文化部2015年受台中市政府邀請合建「中台灣電影中心」，雙方並於2017年10月簽署「國家漫畫博物館」合作意向書，原訂以中台灣電影中心部分空間建置國家漫畫博物館，但經近30次協商會議後，台中市府始終無法達成文化部提出的空間3大基本需求，即「空間集中」、「獨立出入口」、「獨立機電系統」，博物館空間不能與商場混在一起，使得該博物館案破局。立法院副院長蔡其昌與立委張廖萬堅、陳柏惟、莊競程、黃國書、何欣純邀請文化部、市府新聞局等單位至中台灣電影中心基地會勘，爭取中央繼續支持「國家漫畫博物館」續留台中，並呼籲盧秀燕市長扛起責任，繼續提出新計劃，大家在中央不分藍綠都會全力支持。議員林祈烽、楊典忠、江肇國、鄭功進等也齊聲要求市府應該更積極並拿出態度，不該讓台中失去國家級博物館的機會。在基地簡報時，文化部、市府新聞局還在強調該案破局責任歸屬，蔡其昌聽完後表示，不論是原址還是新址，都希望台中市政府能再提案積極爭取續留台中，在中央的4.45億元經費我們都會不分藍綠來全力協助爭取保留給台中。張廖萬堅、莊競程委員也指出，過去已經一再提醒市府與文化部應積極協調，可惜市府興建的空間無法配合國家級博物館最基本的規格，期盼市府能拿出誠意，不要讓台中失去這個重大建設。陳柏惟則針對該基地軟體規劃提出建議，他強調既然該中心空間不符合博物館規格，市府也應該儘速提出該中心的空間規劃，給各地拍攝電影的團隊，有一個永續經營的環境。文化部次長彭俊亨表示，雖不符博物館規格，但文化部負責的4.45億元經費，仍會請市府提出新用途使用，並依「藝文場館升級計畫」給予補助。議員林祈烽、楊典忠、江肇國、鄭功進等齊聲痛批市府，明明文化部態度明確，預算繼續撥補，也樂見國漫館落腳台中，但台中市政府卻仍曖昧不明，現在空間如何使用，目前為止沒有回覆。未來有沒有土地可以作為國漫館的基地？這兩點都沒有看到台中市府有所回應。地方政府很好有兩次的好運氣，在歷經一次失敗後，還有第二次的機會，中央跟地方合作才是市民之福。