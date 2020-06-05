美食巷仔內／新吃法！嘉義人雞肉飯風味拌麵6分鐘上桌

▲嘉義市長黃敏惠親自下廚料理。（圖／記者郭政隆攝影）

▲Q彈好風味的雞肉飯風味拌麵。（圖／記者郭政隆攝影）

▲嘉義市長黃敏惠品嚐後讚不絕口。（圖／記者郭政隆攝影）

香噴噴的雞肉飯，不但是嘉義人的日常三餐，也是來嘉遊客必嘗的美食，在嘉義頗具知名的小夫妻拌麵，半年前興起研發雞肉飯風味拌麵的想法，並在各界牽線下，促成與耐斯王子大飯店合作，同時調配過程中，加入了噴水雞肉飯的獨門秘密配方，雞肉飯風味麵油然而生，在家就能品嚐超方便。耐斯王子大飯店與噴水雞肉飯、小夫妻拌麵三方1日共同舉辦發表會，由飯店總經理林保羅、噴水雞肉飯總經理董孟婷、小夫妻拌麵總經理王德輝邀請大家一起來品嚐香噴噴的雞肉飯風味拌麵，並也邀請嘉義市長黃敏惠親自下廚料理，於6分鐘時間完成讓人垂涎欲滴，色、香、味俱足的拌麵佳餚。市長黃敏惠品嚐拌麵後表示，噴水雞肉飯選擇與好的對象結合，以核心技術呈現原汁原味雞肉飯的味道，加上小夫妻用愛與誠意製作出來，北回歸線23.5度陽光曬出來的麵拌麵，更結合「五星級」的耐斯王子飯店，「有省錢」地享受融入雞肉飯風味的拌麵；黃敏惠還現場cue蔡阿嘎，她要馬上下訂單，寄一箱送給蔡阿嘎試吃看看，請他評定是雞肉飯好吃，還是雞肉飯拌麵好吃，並邀請蔡阿嘎一家大小6月21日回嘉看日環食。嘉義噴水雞肉飯創立於民國 38 年，迄今已有 71 年歷史，其創店宗旨就是將新鮮美味的雞肉飯風味持續保存並傳承，讓大家都能吃得到記憶中最原始的那碗雞肉飯；而從小生活在嘉義的小夫妻拌麵總經理王德輝，因熱愛嘉義雞肉飯的美味，對它充滿小時候「家與幸福」的滿滿回憶連結，因此以再創服務價值，研發「嘉義雞肉飯風味之拌麵」；另外，耐斯王子大飯店總經理林保羅則樂於與地方產業共融、共存、共榮，而與嘉義指標性業者噴水雞肉飯及小夫妻拌麵攜手合作。