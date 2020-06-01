中鋼向下紮根　小港區國小畢業生鋼鐵之旅

中鋼公司舉辦小港區各國小六年級學生鋼鐵之旅活動，今(109)年改由小港區各國小應屆畢業班級線上觀看鋼鐵製程及副產物的介紹影片，讓小港區國小應屆畢業生能對於一貫化作業煉鋼廠及鋼鐵相關產業知識有初步的認識。中鋼公司行政副總經理張秋波表示，該公司每年於小港區各國小畢業前，均舉辦小港區各國小六年級學生鋼鐵之旅活動，為地方教育盡份心力。張秋波指出，今(109)年雖然受到新冠肺炎疫情影響，但該公司秉持取之於社會，用之於社會的理念，仍持續舉辦鋼鐵之旅活動，但基於防疫考量，取消大型室內活動及廠區參觀，改由小港區各國小應屆畢業班級線上觀看鋼鐵製程及副產物的介紹影片，讓小港區國小應屆畢業生能對於一貫化作業煉鋼廠及鋼鐵相關產業知識有初步的認識。小港區坪頂國小校長馬惠祺說，今年疫情讓許多活動暫停或延後，但中鋼公司仍秉持地方為重，歡喜承擔的精神，在配合防疫的措施下，舉辦此一鋼鐵之旅活動，讓小港區各國小應屆畢業同學能對在地的鋼鐵產業有初步認識，非常感謝中鋼公司的用心。中鋼公司公共事務處處長孫宏魁表示，中鋼為落實取之於社會，用之於社會的理念，為地方教育及企業社會責任盡份心力，即使今年受到新冠肺炎疫情之影響，也期勉同學們以正面、積極及永不放棄的態度，來面對畢業後的許多挑戰，相信只要秉持百煉成鋼的精神，美好的未來及夢想等著同學們去追逐及實現。