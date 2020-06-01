中火二部機組重啟？藍營議員：存心欺侮台中人

台電即將於6月2 日上午在龍井區召開說明會，為重啟台中火力發電廠第2、3號機組做準備；台中市議會國民黨團今(1)日下午召開記者會嚴厲砲轟中央不是說不缺電嗎？為何蠻橫重啟老舊機組傷害中部人的健康？黨團指出，台中長盧秀燕依台中市管制生煤自治條例撤銷中火第2、3號老舊機組的操作許可證，以降低空污；但行政院趁三月初疫情延燒、地方政府防疫焦頭爛額之際，竟用一紙公文廢掉台中市管制生煤自治條例，要讓中火這二部機組死灰復燃，中彰投三縣市政府強烈反對。現在疫情趨緩，地方政府忙著紓困振興，中央又讓台電偷偷摸摸開公聽會，準備再次火力全開。議員吳瓊華說，這二部機組被撤銷許可證，卻要重啟，不顧國人健康，違法發電，台電應該向中部民眾說清楚講明白。議員李中抨擊，台電在5月22日股東會上才說，今年通霄電廠2號燃氣機組、林口電廠3號機組，以及太陽能、風力發電加入電力供應後，不會缺電；現在卻要偷偷開地方公聽會，重啟2、3號機組，憑什麼?雲林麥寮的部分機組未達使用年限都已除役，中火的為什麼不除役，是「存心欺侮台中人嗎？」議員黃健豪表示，市府依據議會通過的管制生煤條例，中火遭廢止中火第2、3號機操作許可證，過程完全合法且合理。現在中央、地方尚有法律上的爭議未解決時，台電公司急著重啟2、3號機燃煤機組，台中人完全無法接受。議會國民黨團強調104、105年通過台中市管制生煤條例是不分黨派都支持，請民眾睜大眼睛，也歡迎綠營民代一起站出來，為中部民眾爭一口新鮮空氣。