罷韓團體遭爆料「聘用走路工」　Wecare：確保遊行安全

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▲WECARE遭國民黨高市議會黨團爆料徵求工讀生經費從何而來。（圖／截自國民黨高市黨部臉書）

國民黨高雄市議會黨團今(1)日上午舉行記者會，爆料罷韓團體在各大區域社團徵求工讀生，且6月30日會匯薪水，質疑經費從何而來，要罷韓團體說清楚，法務部、中選會應介入調查對此，Wecare回應，的確有工讀生，但是廠商為運送與回收龐大且具有重量的布條，並確保遊行安全，及後續的整理回收，所以才請了10位工讀生。國民黨高雄市黨部今天上午舉行「罷免尚未成功，菊系開始搶功？」記者會，市議員陳麗娜表示，罷韓最後倒數，Wecare近期舉行大型造勢活動，但昨天的遊行活動，並沒有申請，是一個違法的遊行活動，國民黨團認為Wecare身為公民團體，應合法申請進行活動，但看起來，Wecare並不在意是否合法，只想把新聞炒起來。陳麗娜說，此次罷韓活動，分為2個不同的派系，一個是海派(或英系)、一個是菊系，可以看見民進黨的內部鬥爭是最大的問題，她還說，到底高雄市民在這場罷韓活動中是不是最大受益者？還是派系才是最大受益者？而罷韓團體這一路上子彈不斷、糧草不斷，有這麼多的錢可用，到底錢從哪裡來的？她質疑，罷韓行動的背後，到底有什麼力量支撐，市民是不是被玩在手掌之中？罷韓團體除向參與遊行及撐起超級黃布條的高雄市民及志工夥伴表達謝意外；光復高雄總部並呼籲高雄人每晚八點共同參與「選前黃金週 最後一哩路」創造屬於高雄人的「驕傲時刻。」最終在666高雄人共同寫下歷史新的一頁。