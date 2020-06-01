陳時中連喊60組讚　議員批中市府口號拚觀光

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全台最強「業配」王衛福部長陳時中31日到台中行銷觀光，台中市政府推出60組業者，讓部長逐一幫忙喊讚民進黨市議員陳世凱今(1)日在議會質詢指出，這樣的策略，淪為口號拚觀光，連副市長都記不住，唯一被記住的就是總共有60組業者，這樣的宣傳方式，令人懷疑是否真能達到行銷目的。陳世凱在質詢時，首先詢問副市長陳子敬、觀旅局長林筱淇、交通局長葉昭甫，陳時中部長到台中幫忙行銷觀光，到底市府喊的口號有哪些，副市長一個都說不出來，官員一個都說不出來，陳世凱說，根本沒有提升商圈的效果，才會連規劃的人都狀況外，只看到市長在旁邊喊口號。陳世凱質疑，觀旅局長認為有幾個商圈、喊多少口號不是重點的說法，就更令人納悶，因為如果此說法成立，那麼市府昨天的行程，完全不需要讓阿中部長當人形立牌站整天、一個一個喊口號。陳世凱批評，這種把台中的商圈包裹式塞在一起喊口號的策略，是災難性的，市府對振興觀光的方式，不應該如此。對此，市府新聞局表示，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中旋風式31日下午走訪台中，行銷台中農特產與商圈景點，行程安排事先都有跟部長辦公室說明內容，感謝部長肯定台中防疫工作，並為受疫情影響的台中產業鼓勵打氣，部長在宴請防疫人員的餐會上，也有跟市府的人員表示，能在短時間內幫助行銷多個商圈、旅宿、農會團體是很有效率的安排。