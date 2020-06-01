動員民進黨高市黨部　趙天麟︰發送百萬催票簡訊給支持者

▲新任民進黨高雄市主委趙天麟首度說明黨部支援罷免投票的具體作法。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

民進黨新任高雄市黨部主委趙天麟今（１）日與媒體茶敘時表示，民進黨黨公職將盤整黨部及黨公職歷屆選舉以來所累積的相關支持者電話，透過發簡訊、發Line等，直接鼓勵支持者出來投票，預計將會發104萬通，催票簡訊或Line，寄5萬封信件給支持者及辦座談會鼓勵投票，同時出動20至30輛左右的宣傳車，另將與議會黨團成立緊急應變小組，確保投票順利。立委趙天麟今天以主委身份與媒體茶敘並宣布罷韓最後幾天，民進黨黨公職在罷韓裡將提供的協助事項。趙天麟同時指出，明天將拜訪高市議會民進黨團，討論關於投票日當天是否可成立緊急應變小組，委請議員輪值，搭配黨工與律師團，針對非法干擾投票行為進行即刻回報，再將由相關單位進行必要處置，以確保投票秩序與公平。趙天麟指出，民進黨中央有成立罷免投票的民意觀察小組，要觀察有沒有任何違法的情況去影響到罷免投票，如果發現有踩到違法紅線，就責成黨公職、中選會或地方選委會、警方等各方面去督促、監督，中央黨部角色是這樣，也僅只如此。趙天麟也強調，民進黨對於公民運動從沒有缺席過，但是都站在支援跟支持的角色。這一場罷免行動，在法律上，就是一個罷免提案的公民團體跟被罷免者的關係，民進黨過去對勞工運動、環保運動、民主運動等一向都支持，現在也站在支持的角度。趙天麟也說，他不知道結果會怎麼樣，但這幾天，大家會竭盡所能的多邀請親友出來投票，這個情況應該會持續到投票當天。