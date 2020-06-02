偏方「吞食法」處理卡喉魚刺　醫師：萬萬不可

▲食道壁出現因魚刺割傷，造成血管破裂形成的巨大血腫塞住食道。（圖／安南醫院提供）

1名37歲的女子在喝魚湯時，被魚刺哽住喉嚨，她連吃好幾塊地瓜，想藉由塊狀的地瓜將魚刺吞下，當她覺得喉嚨似乎不卡了，但胸口間突然一陣椎心刺骨的劇痛，急診胃鏡檢查，發現食道割傷血管破裂血腫，住院治療1周才逐漸改善。台南市立安南醫院副院長、消防科醫師許秉毅表示，該名女患者胃鏡檢查時，魚刺已不知去向，但食道出現好幾條長長潰瘍，食道壁出現因魚刺割傷，造成血管破裂形成的巨大血腫塞住食道，好險食道未整個破裂，經使用食道黏膜保護劑治療，以及喝流質食物一周後，胸口疼痛才漸改善。許秉毅指出，一般民眾被魚刺哽到時，會嘗試一些土法或偏方，如「喝醋」，企圖把魚骨頭軟化溶蝕掉，或是吃一些青菜或肉塊、米飯，想藉此牽引或黏附魚刺，將魚刺吞下。許秉毅強調，「吞食法」實際上是危險動作，雖有機會化解問題，但也可能讓魚刺掉入食道，引起嚴重併發症。最正確的處理方式，是立刻停止進食，先輕咳幾下，看是否可藉由振動的力量，將哽得不深的魚刺給咳出來，如輕咳後魚刺仍掉不出來，應立即掛急診，請耳鼻喉科醫師協助夾除最安全。許秉毅提到，曾遇到1位年輕的男性勞工朋友，早餐吃「海鮮粥」，因趕著上班，將剩下的粥一大口吞下去，突然間覺得頸部不舒服，且吞不下東西，趕緊去診所檢查，發現食道被4公分寬的蛤蜊給哽住。

經過10幾天，經胃鏡檢查，發現蛤蠣殼已造成食道深度潰瘍及出血，會診胸腔科醫師以手術方式取出，並修補食道裂傷。



▲蛤蠣殼已造成食道深度潰瘍及出血。（圖／安南醫院提供）





許秉毅指出，臨床上小兒吞入異物，最常見是錢幣，多是1元，少數是5元，其次是魚刺、雞骨、鈕扣、電池、磁鐵、玩具、別針等，而大人誤食異物，則以魚刺、雞骨、牙籤較常見。



消化道遭異物卡住的原因很多，例如倉促進食、邊吃邊說話、大口喝下含有魚刺的魚湯，或吃東西時不慎把鬆動的假牙一起吞下﹔許秉毅強調，6個月至3歲的嬰幼兒，特別容易誤食異物，主要是「因為他們喜歡抓東西往嘴裡放」。



當喉嚨或消化道被異物卡到時，可能產生的症狀包括喉嚨痛、吞嚥困難、流口水、胸骨疼痛；如果異物過大會造成腸阻塞，會引起腹脹、腹痛及嘔吐；吞入尖銳的異物也可能刮傷胃腸道引起潰瘍和出血，有時還會刺穿消化道管壁，引起胃腸道破裂，造成縱隔腔發炎、腹膜炎，甚至刺入主動脈，造成主動脈破裂導致死亡。



一般可以藉X光檢查確認異物的位置及形態，許秉毅指出，若誤食的是玩具、魚刺，X光可能不會顯影，此時可用電腦斷層攝影或以內視鏡作進一步之檢查。一般而言，消化道異物的處置必須考慮異物的位置、危險性及形狀與大小。



若異物卡在喉嚨，可先照會耳鼻喉科用喉頭鏡移除，如果圓形且非腐蝕性的異物已進入食道，病人也無任何症狀，可先觀察12到24小時，看看是否會自行掉下或排出；如果病人有胸口痛的情形，或追蹤X光顯示異物仍卡在食道，則須儘快安排胃鏡，取出異物。



進入胃部且未產生症狀的異物，大多能順利自行排出，若異物是尖銳性物品，如打開之別針、牙科器械、具腐蝕性的鈕扣電池、或體積過大（長度大於5公分或寬度大於2公分），則須考慮緊急作胃鏡將其取出。



