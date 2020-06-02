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快訊／阿里山林鐵土石又崩　嘉義至十字路繼續停駛

記者陳惲朋／嘉義報導-2020-06-02 09:40:22
▲林鐵主線獨立山車站附近，今日清晨土石再次崩落，列車無法通行。(圖／林鐵處提供的資料相片)
阿里山森林鐵路嘉義往阿里山的主線，獨立山車站附近因豪大雨土石崩落，列車無法通行，原預計搶修於今（2）日復駛，原處卻又發生土石崩落，列車只得繼續停駛。

林鐵處表示，林鐵主線26k+880（獨立山車站）附近，因前幾日豪雨造成土石崩落處，於5月31日清理完成，今日清晨土石再次崩落，造成列車無法通行。

今天嘉義至十字路來回2班次列車均停駛，將視搶修狀況，另行公告復駛時間。阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木3支線，保持正常營運。

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