快訊／阿里山林鐵土石又崩　嘉義至十字路繼續停駛

阿里山森林鐵路嘉義往阿里山的主線，獨立山車站附近因豪大雨土石崩落，列車無法通行，原預計搶修於今（2）日復駛，原處卻又發生土石崩落，列車只得繼續停駛。
林鐵處表示，林鐵主線26k+880（獨立山車站）附近，因前幾日豪雨造成土石崩落處，於5月31日清理完成，今日清晨土石再次崩落，造成列車無法通行。
今天嘉義至十字路來回2班次列車均停駛，將視搶修狀況，另行公告復駛時間。阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木3支線，保持正常營運。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
常用手機電腦造成肩頸痠痛、眼淚流不停 這樣做讓你緩解眼睛疲勞
下雨天怎麼辦？ 三個讓你跟狗狗可以在室內盡情玩樂的方法！
非典型帥哥卻耀眼奪目？ 8部電影讓你看見綾野剛的魅力
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
口罩解禁了！全台販售通路、時間、價格懶人包一次看
從放牛班學生到一代「賭王」 何鴻燊傳奇一生回顧
梅雨季雨下不停！ 8部跟「天氣」有關的電影陪你度過陰晴不定！
愛鞋急救術！８招快速乾鞋小妙方還不快收藏
怪談！神預言！濟公示警命案 半年後全部命中
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
生活小測驗─好想賺大錢啊～測你最近財運會從哪裡來？
看一眼就臉紅心跳的「大肌肌」！最養眼肌肉猛男明星集合囉！