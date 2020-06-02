林鐵地景加日環食　絕美天文鏡頭到嘉義拍

﹔

▲嘉義製材所有藝文巿集及巿區最後祕境大草原，邀您前來共享日環食天文盛事。（圖/記者邱嘉琪攝）

▲林鐵沿線日環食觀測點，歡迎各界「攝日高手」前往捕捉絕美照片。（圖/林鐵及文資處提供，2020.06.02）

2020年夏至臺灣將出現日環食奇景，全程2小時39分鐘，環食帶的正中央剛好通過嘉義，下一次在臺灣要看到日全食，得等到2070年在恆春以南的地區為此，阿里山林鐵及文資處規劃系列活動，其中，已預測林鐵沿線日環食觀測點，「攝日高手」可拍下以林鐵地景結合日環食的絕美天文照片。吸睛度最高的《SL-25蒸汽火車》國寶級蒸汽火車將於6月21日現身嘉義、北門區間，遊客可乘坐著檜木車箱穿梭於嘉義市繁華街道間，透過專業導覽員的解說，走入林業文化的悠悠歷史。活動共計10班次，每人需購票（嘉義-北門往返、贈送鐵鹿站長觀日扇乙支），僅開放林鐵嘉義站、北門站現場購票，每車次限額120名，名額有限，歡迎體驗搭乘。有「東洋第一」美譽的嘉義製材所，6月21日上午10時30分至下午5時於園區後方大草原，規劃攀樹、草地瑜珈、西瓜闖關遊戲、樹下說故事等活動，民眾可在絕佳的戶外觀賞地點，野餐、觀日及參加趣味活動，現場備有天文望眼鏡並邀請嘉義市天文協會4位專業解說老師，帶領民眾認識與觀賞嘉義天文盛事「日環食」。活動詳情可洽05-2765909 （週三至週日，上午9點至下午5點）。另外，阿里山林業鐵路自嘉義到海拔最高祝山車站，途經20個迷人的經典小站，2020日環食環食帶中央通過嘉義縣市，林鐵及文資處與嘉義市天文協會合作，預測林鐵沿線日環食觀測點，歡迎各界「攝日高手」，以林鐵地景為背景拍攝日環食，留下獨一無二的紀錄照片，並將照片分享至林鐵及文資處官方粉絲頁，還有機會獲得林鐵限定紀念品。