振興券不改成發現金？侯友宜：以「三大原則」為民眾考量

▲行政院三倍券使用方式。（圖／NOWnews製作）

新冠肺炎疫情趨緩，中央規畫在7月推出振興券，花1000元可取得3000元面值，藉此促進國內消費，不過大部分民眾仍認為很麻煩、不好用，新北市長侯友宜今（2）表示，中央與地方最重要的共同目標，就是「簡單、快速、有效」三大原則發送給民眾，請中央多考量民眾心聲，不過若目標訂了，中央地方就會全力合作。侯友宜今(2)前往蘆洲區公所慰勉第一線同仁，希望月底前全力做好紓困專案，並和中央一起做好振興方案，也希望藉此鼓舞基層同仁；他說，防疫、紓困、振興經濟都是需要中央地方齊力合作，第一線基層區公所員工很辛苦，尤其紓困專案希望能從寬、快速、及時讓需要幫助的人得到支持力量，因此同仁不眠不休發送紓困金，將近一個月時間內，已經受理6.7萬件、核發7億8千萬，這都要歸功第一線區公所夥伴。侯友宜指出，在振興券公布之前，有看到一些資料，覺得如何簡單、快速、有效三個大原則及時發放給民眾，在疫情紓緩後振興經濟、及時起步是最重要目標，中央和地方一起推動。另外，針對發現金部分，侯友宜指出，此方式簡單快速有效，但整體評估還是由中央財政以及相關單位做整體性評估，這部分中央必然有完整思考，也請中央多多考量民眾心聲，不過，目標訂了，中央地方就全力合作。