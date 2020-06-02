台北「復封」演練新北跟進？侯友宜：疫情轉換隨時都可

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日起「大解封」，台北市副市長黃珊珊表示，除校園開放外，其餘配合中央解封，但考量國際疫情仍嚴峻，北市也將演練「復封」，以備不時之需；對此，新北市長侯友宜說，「如果碰到疫情稍有轉換，可以立即啟動，以防疫優先，隨時可以復封。」
侯友宜表示，新北市防疫的過程當中，秉持防疫優先、專家評估、漸進開放，隨時可以做彈性的調整，新北市防疫一定是有順序、有步驟、有組織的作戰方式，所以請大家放心「新北市對疫情一定掌握得很精準，經過專業評估以後，收放我們都能夠完全掌控。」
此外，媒體人黃光芹日前爆料，新北市長侯友宜與陳時中在行政院會中聯手「逼出」指揮中心一級開設，行政院長蘇貞昌只好當場裁示﹔侯友宜對此回應，中央與地方全心全力合作，新北市這段期間做了很多建議，相信中央大部分都有採納，至於是誰建議並不重要，重要的是同心同力拚防疫。
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