端午「粽」飄香　傳統創新、鹹鮮香甜　滋味回味無窮

粽子在端午節不僅是應景美食，也是絕佳伴手禮，各大飯店推出傳統及創新口味讓消費者嚐新嚐鮮。麗尊酒店有黑豬肉干貝、紫米流沙等3款經典人氣粽；頂鮮台南擔仔麵蒐羅海、陸鮮食，手作「湘粽」甜鹹合一；翰品酒店推出紅麴風味赤肉、貝鬆櫻花蝦香芋等南部傳統好味道；夢時代則網羅星級飯店及餐飲名店特色粽，一次滿足消費者需求。
高雄麗尊酒店「古早味黑豬肉干貝粽」嚴選屏東內埔黑豬肉、日本干貝、櫻花蝦等，大口咬下滿嘴飽滿肉汁，唇齒留香；「紫米流沙甜心粽」精選香彈紫米包覆台南東山鄉在地桂圓，與主廚特製芋泥、金黃奶味流沙，香醇不甜膩；「養生素齋粽」Q彈的糯米與猴頭菇、綠竹筍、腰果、栗子、蓮子、鳳眼果等多種精選食材包裹在竹葉中，清爽口感讓人回味無窮。
頂鮮台南擔仔麵延續70年傳承，「瑤柱福臨小湘粽」主廚以埔里特選上等香菇切絲，紅蔥頭、蝦米大火爆香逼味，炒入瑤柱小干貝與豬肉，拌入糯米吸收精華，巧妙結合綠豆仁、蓮子，甜鹹合一展現絕妙風味。
高雄翰品酒店自創口味「紅麴風味赤肉粽」嚴選豬五花為主餡，搭配香菇等食材，選用上等糯米，再以自熬的高湯和紅麴浸泡蒸煮；「貝鬆櫻花蝦香芋粽」使用大量的甲仙芋頭，再淋上慢滷一小時的肉燥，加上炸得香味四溢的櫻花蝦，搭配糯米調和最佳比例，鹹香入味，層次豐富。
夢時代JASONS超市推出亞都麗緻米其林一星天香樓「東坡粽禮盒」、紅豆食府「甜心冰粽」、蔣府宴「桂香芋泥八寶粽」等；「瓦城」祭出三款泰式風味的創意粽，分別為泰式蝦醬肉粽、芋香紫米粽及椰香榴槤粽；而鄧師傅則將經典港式荷葉飯升級，推出「鮑魚干貝荷葉飯禮盒」，以鮑魚、干貝為主軸，再搭配香菇、栗子、鳳眼果與芋頭，豐富口感層次。