端午「粽」飄香　傳統創新、鹹鮮香甜　滋味回味無窮

▲粽子在端午節不僅是應景美食，也是絕佳伴手禮。（圖／高雄麗尊酒店提供）

粽子在端午節不僅是應景美食，也是絕佳伴手禮，各大飯店推出傳統及創新口味讓消費者嚐新嚐鮮。麗尊酒店有黑豬肉干貝、紫米流沙等3款經典人氣粽；頂鮮台南擔仔麵蒐羅海、陸鮮食，手作「湘粽」甜鹹合一；翰品酒店推出紅麴風味赤肉、貝鬆櫻花蝦香芋等南部傳統好味道；夢時代則網羅星級飯店及餐飲名店特色粽，一次滿足消費者需求。



▲ 高雄麗尊酒店有黑豬肉干貝、紫米流沙等3款經典人氣粽。（圖／高雄麗尊酒店提供）

高雄麗尊酒店「古早味黑豬肉干貝粽」嚴選屏東內埔黑豬肉、日本干貝、櫻花蝦等，大口咬下滿嘴飽滿肉汁，唇齒留香；「紫米流沙甜心粽」精選香彈紫米包覆台南東山鄉在地桂圓，與主廚特製芋泥、金黃奶味流沙，香醇不甜膩；「養生素齋粽」Q彈的糯米與猴頭菇、綠竹筍、腰果、栗子、蓮子、鳳眼果等多種精選食材包裹在竹葉中，清爽口感讓人回味無窮。



▲頂鮮「瑤柱福臨小湘粽」口味甜鹹合一堪稱絕配。（圖／頂鮮台南擔仔麵提供）

頂鮮台南擔仔麵延續70年傳承，「瑤柱福臨小湘粽」主廚以埔里特選上等香菇切絲，紅蔥頭、蝦米大火爆香逼味，炒入瑤柱小干貝與豬肉，拌入糯米吸收精華，巧妙結合綠豆仁、蓮子，甜鹹合一展現絕妙風味。



▲翰品酒店推出紅麴風味赤肉粽、貝鬆櫻花蝦香芋粽等南部傳統好味道。（圖／高雄翰品酒店提供）