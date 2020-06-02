影／北媽中西合療抗癌　復發腫瘤完治

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▲北港媽祖醫院放射腫瘤科李芃逸醫師指出，口腔癌中晚期或復發轉移的患者則須搭配放射治療及藥物治療。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.02）

▲北港媽祖醫院中醫部徐司翰醫師講解多波長低能量雷射治療儀。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.02）

六月三日禁菸節是傳達抽菸對健康的危害63歲的許先生於去年因右下顎皮膚紅腫潰爛，有膿狀分泌物及出血，但因疫情及害怕治療的痛苦而延誤就醫，經中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）放射腫瘤科李芃逸醫師、口腔外科陳冠豪及中醫部徐司翰醫師中西合療。放射腫瘤科李芃逸主任檢查是口腔癌第三次復發造成，腫瘤已超過5公分，對上下顎骨造成破壞，並已侵犯到舌頭以及咀嚼肌，造成張口及吞嚥困難，所幸癌細胞並未擴散至全身，以銳速刀放射療法搭配同步標靶治療及，3個月後腫瘤已幾乎完全消失，許先生笑稱早該戒菸了。中國醫藥大學北港附設醫院放射腫瘤科李芃逸醫師指出，長期使用菸酒檳榔會使口腔咽喉的黏膜受到致癌物不斷刺激，導致腫瘤一再復發，戒除抽菸、嚼檳榔的習慣才是上策口腔癌若是早期發現以手術切除為主，中晚期或復發轉移的患者則須搭配放射治療及藥物治療，放射治療的過程中會產生口乾、味覺改變、黏膜發炎疼痛等副作用，中西醫醫師會給予適當處置減輕症狀，勿因害怕副作用延誤治療，必得不償失。口腔外科陳冠豪醫師認為，器官保存療法是現行口腔癌醫療的最大原則，利用放射線配合抗癌化學治療可減少手術的範圍，且可避免手術後帶來顎顏面的重大組織缺損、飲食與語言機能巨大的傷害，更可以維護口腔癌患者的生存尊嚴。中醫部徐司翰醫師表示，患者經手術、標靶及放化療後的後遺症，中醫可以讓患者接受治療的同時仍維持不錯的生活品質。徐司翰醫師建議此類患者多食用滋潤性、富含膠質或膠原蛋白的食物，如木耳、豬腳筋、魚皮等，搭配富含維他命C的蔬果如：紅棗、芭樂、青椒、花椰菜等，加強組織修復；利用養陰生津及補氣藥物，增加粘膜的滋潤度，搭配健脾行氣藥物幫助消化，如「沙參麥冬湯」可改善患者的後遺症及氣陰兩虛體質。針灸對於緩解癌症所造成的頭暈、噁心嘔吐也有幫助，建議癌症患者輔以每週二至三次的針灸，調整全身的氣血平衡，緩解副作用所帶來的不適。院長吳錫金說，長期菸酒檳榔會導致慢性肺炎、口腔癌、心血管疾病，呼籲民眾及早戒除。本院為擴充團隊特聘頭頸腫瘤專家胡創志醫師加入團隊為鄉親服務。在儀器方面目前中醫部也購置全新德國製多波長低能量雷射治療儀(俗稱雷射針灸)，醫師不施針只需輕放在患者穴道上方給予能量即可達到緩解，以提升醫療服務品質回饋地方。