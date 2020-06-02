嘉義縣政府將設勞青處　議員要縣長三思

嘉義縣議會定期會第二天議程，翁章梁縣長上台進行施政報告後，議員對縣府將移撥社會局現有關勞工業務，另在組織編制設立「勞工及青年發展處」（簡稱「勞青處」）；與會議員多以縣府目前「財政困難」程度，與有無必要增設局處，要翁章梁三思。翁章梁上任縣長後，力推轉型嘉義成農工大縣，除現有馬稠後、大埔美等工業區開發外，5月22日更是同時獲得行政院核定同意「中埔公館」與「水上南靖」產業園區的開發案。翁章梁說「因應未來的工業區的設立，需要有專責單位來處理勞工業務。」，所以在上週議會臨時會時，即提出要成立「勞青處」，却為議員以「財政困難」等因素要「退回」，後經研議後保留在定期會時再研議。翁章梁施政報告後，有關成立勞青處的議題再被詹琬蓁議員率先提起。詹琬蓁表示，縣府總預算一半以上必須用在人事費上，去(108)年已經借債2億7500多萬元，財政困難的嘉義應該没有必要再設勞青處。何子凡議員說，全世界都在縮減人事，而且社會局目前就有2個科在處理有關勞工業務，因應未來的需要，可以在社會局再成立一個科，增加能力去應對勞工業務，好好的處理社會局業務量過大的問題。王啟澧議員則說，監督預算是議員的立場，也是人民的委託，社會局目前的業務量大，再成立一個20人的勞青處，一年的費用可能要增加4-5000萬，縣府財政困難，是不是先成立一個科，將來没有辦法負荷時，再成立一個處就好。陳福成議員說，對於成立勞青處不會反對，但縣長要思考自己是要做「明君」還是「昏君」？縣長自己去拿揑，5個月近800萬的預算那裡來？20個人執行業務費只有150萬元要怎麼做？但「本黨團一定強力監督」。翁章梁則強調，成立勞青處案，各局處都有參與通盤檢討，編制20人裡就有社會局9個人移撥過去，本案也没有因人設事的，未來的許多業務經費都會向中央申請核撥。