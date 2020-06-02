影／花壇樂齡學習中心揭牌　讓長輩快樂學習、忘記年齡

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▲花壇鄉在圖書館成立樂齡學習中心，鄉長顧勝敏強調，要把花壇建立成福利鄉鎮，讓花壇長者都能快快樂樂生活。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.02）

▲活力四射的勇骨健康操為揭牌典禮開場，展現出快樂學習、忘記年齡的不老精神。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.02）

花壇鄉在圖書館成立樂齡學習中心，今（2）日由彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏等人為中心揭牌王惠美表示，樂齡的核心價值，就是讓長輩能快樂學習、忘記年齡，讓長者更健康、吸收新知識，結交更多朋友，也可以得到最好的學習與照顧。揭牌典禮由樂齡學習中心講師與學員，用活力四射的勇骨健康操開場，展現出快樂學習、忘記年齡的不老精神王惠美指出，樂齡學習中心的課程都以要讓長輩運動、健康為主，並了解生命的意義樂當志工，讓長輩能快樂學習，忘記年齡。王惠美說，彰化縣65歲以上人口數在今年初突破20萬人，因此讓長輩在地安養、在地得到最好照顧是當務之急，只要鄉鎮市公所提供土地，縣府就會努力協助來推動設日照、育嬰中心、親子館、家庭福利中心等的社會福利大樓。顧勝敏強調，要把花壇建立成福利鄉鎮，不只有樂齡學習中心，老人會館也有長照日照，並設立闗懷據點、共餐據點，讓花壇長者都能快快樂樂生活。花壇鄉樂齡學習中心課程規劃包含樂齡核心課程，中心自主課程及貢獻服務課程等，相關主題式活動以學員的身心健康與安全、運動保健等為主，藉由多樣精采的樂齡課程期能降低中高齡者失能風險，同時也能藉由互動式的樂齡課程，豐富中高齡者的退休生活，讓樂齡學員持續參與繼續學習，享受快樂人生。