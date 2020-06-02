自學品牌Snapask捐7.5萬家教解題　助新北高三生衝刺指考

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新北市教育局與亞洲自學科技領導品牌 Snapask 時課問於今(109)年簽署合作備忘錄，Snapask除了捐贈超過6.5萬題的家教解題額度給偏遠國中學生衝刺會考，今(2)日再加碼提供7.5萬題額度給新北全市高三考生，衝刺大學指定科目考試。新北市教育局長張明文表示，數位學習是教育新趨勢，透過科技可以節省學生通勤補習或返家所花的時間，能有更多時間讀書及休息新北市也希望在地就學的學子，都能節省通勤時間，讓學生每天睡飽還能學好，高三學生再搭配時課問的線上解題，在家就有優質老師為學生解惑，孩子更能安心學習。新北的高三學生只要透過Snapask 時課問的app就能獲得即時專屬家教解題與個人化學習指導，7.5萬題的額度能讓每人獲得超過30題的資源，學生只要上傳題目的照片，30秒內即可配對到最適合的家教教師也經過兩周的嚴格試教篩選機制，只有低於25%的申請者能正式成為家教，更有超過8成來自臺、政、清、交、成、師等頂尖大學，家教老師們也公開考試的頂標成績，為學生提供一對一即時課業解答。Snapask 時課問創辦人暨執行長余佑謙提到，很榮幸成為新北市教育局的合作夥伴，希望透過科技為每位學生提供最優良且時空不受限的學習環境，只要有想問的問題，隨時隨地都能獲得專業的解答，除了線上家教解題服務，Snapask 時課問也提供偏遠學校採用AI學習歷程分析服務Wizmo來檢視學生的學習成效。透過試卷結果，分析知識節點，了解每個學生的學習歷程與學習需求。