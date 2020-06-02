最難忘的畢業旅行！國小５名畢業生「登玉山主峰」合照

新北市雙溪區上林國小全校僅26人，今年共5名六年級畢業生，學校特別安排了一場玉山畢業活動；師生、家長一行人6月1日從塔塔加登山口出發，經過一整天的艱辛拔涉到達排雲山莊過夜，今(2)日清晨3點許，一路頂著強風、拉著鐵鍊、攀上懸崖陡坡，終於在天亮前登上玉山主峰。日出之際，5名畢業生站在台灣屋脊玉山主峰上，和著初昇朝陽，在湛藍天空和連綿不絕的壯闊大山美景前，領取人生的第一張畢業證書。校長乃瑞春勉勵畢業生要時時鞭策自己，不斷學習，就如同此次登山一樣，彼此扶持，遇到困難或是挫折，仍然要堅持到底，。乃瑞春表示，為了這次的畢業典禮，早在多年前畢業生就開始每天跑操場，鍛練體力，每學期路跑6公里，行前特地到合歡山完成登高練習及測試高山反應，務求做好萬全的準備。此次的玉山畢業活動5名畢業生十分熱切的期待，表示一定要登上台灣的最高峰領取畢業證書，然而，惇弘還是非常緊張，非常擔心走不動，第二天早上2點起不來，沒想到可以順利登上台灣的最高峰領到畢業證書；秉綸和辰羲覺得可以在路程中認識了許多台灣特有種植物，欣賞高山美景，特別有價值；立晴和欣宜則是非常開心能克服困難登上玉山，以後能更勇敢面對挑戰，更覺得開心而彌足珍貴。