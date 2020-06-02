新北急難紓困核定6萬件、發出7億　侯友宜慰勉區公所同仁

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新北市新冠肺炎「擴大急難紓困」核定率高達96.53%，將近1個月已收件6萬7,742件，核定6萬5,389件，發放金額7億8,258萬5,000元。期間各區公所加派人力，不分假日每天加班市長侯友宜今(2)日特別來到蘆洲區公所慰勉同仁的辛勞。侯友宜表示，各區公所同仁為了讓有需要的民眾能早日拿到紓困金，付出很大心力，許多同仁因此瘦了好幾公斤，令人不捨他說，多虧區公所第一線同仁執行到位，關心居家檢疫人員，更為加速發放紓困金，不眠不休地加班審理案件，都是新北市政府最重要的資產。配合中央擴大急難紓困案，各區公所每天受理詢問資訊的民眾都超過千人，蘆洲區公所投入所有人力，截至五月底計審理案件3,494件，核定3,487件，紓困核定率高達99.8%。區長施得仰表示，區公所同仁每天都加班到晚上8、9點，加速審核紓困案件，為了讓民眾能早日拿到紓困金，週末甚至需要帶孩子來加班。社會局表示，多虧區公所同仁努力，對高風險個案也能積極謹慎審視。其中即有一位單親媽媽，基於身體因素經營網拍，也受疫情影響而束手無策，所幸同仁積極輔導，加速審理案件，讓她很快就收到2萬5,000元紓困金，特地前來公所向同仁道謝。新北市各區公所同仁依照標準作業手冊，隨時回應民眾疑問，但還是有些人偽造切結書上的資訊，不僅加重公所同仁負擔，也影響真正需要紓困的民眾。侯友宜期勉同仁更加努力，秉持「苦民所苦」初衷，讓有需要的人儘早領到紓困金。