中捷運試車狀況不斷　議員：通車能否安全

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台中市議會今(2) 日進行交通地政業務質詢，民進黨議員江肇國、李天生指出，捷運通車在即，但捷運試車卻仍有大小狀況，甚至還有異常還找不到問題！議員們要求，試車階段可以容錯，但應盡快找出原因，並且要盡速改善，資料也應該公開讓民眾知道，不要讓試車黑箱作業增加民眾對台中捷運安全通車的憂慮。江肇國表示，交通局曾多次表示「捷運已成功通過試車、營運驗證」，但根據捷運公司所提供的試車資料，除了月台故障等狀況，光是五月就有10次「失去定位，必須人工介入自動駕駛」的重大異常，而其中有8次是因雨天打滑、1次是因為減少噪音用了過多潤滑油打滑，還有1次找不到異常原因。江肇國說，「失去定位，人力介入」是屬於重大事故，不容許找不到原因，而其他的異常原因也都該盡速改善。否則難道要叫民眾雨天不要坐捷運？又或者噪音不要處理？另外，江肇國也指出，不論從交通局網站，還是捷運公司網站都無法查閱試車的資料，就連議員索要資料，捷運公司也是像擠牙膏一樣，要一點給一點反應許久直到捷運公司才趕緊在今日於網站公布5月29日到5月31日的測試狀況，難道是在更改測試的數據，又或者根本就不想讓民眾知道呢？江肇國表示，捷運試車階段可以容錯、改正，但重點是資料應該要公開讓民眾知道，且異常原因也要掌握，並盡快找到改善解決的方法，這樣才能夠提高民眾對捷運的信心，也讓捷運盡早安全的通車！台中捷運公司董事長林志盈表示，中捷公司自今年2月接管系統後即持續進行系統運轉測試，相關異常均已會同並配合施工單位北捷局及廠商，共同釐清問題並進行調整改善。林志盈說，營運前密集運轉測試目的，是為了及早發現問題、及早改善，避免營運時發生異常事件例如下雨天改用雨天運轉模式，因不同運轉條件調整車緣潤滑噴油量、自動駕駛控制系統優化等，都是目前密集測試的目的。林也提到，中捷公司自5月25日配合北捷局展開穩定性測試以來，每日測試進度除於中捷FB說明，另配合公司網站於6月1日啟用，也每日揭露測試數據，即是秉持公開透明精神與負責態度，完成穩定度測試，並確保系統於安全無虞下順利通車。