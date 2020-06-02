高市振興嘉年華採購案流標續執行　綠議員要求停辦活動

「高雄市振興購物嘉年華」活動獎品與抵用券採購標1日流標，高市府仍依行程在今(2)日抽獎送禮，經發局長伏和中表示，由於昨日僅1家依採購法規定流標並進行第二次上網招標，這段期間將由高市府人力來負責進行活動，他特別請消費者放心，活動不會因流標而停止。民進黨市議員高閔琳等人批評是「韓式詐術」，並要求停辦活動。高市府仍依既定時程在今天於市府中庭辦「高雄振興購物嘉年華」首抽抵用券活動，由市長韓國瑜及經濟發展局長伏和中等人抽獎，今天首抽是每名1萬元的抵用券共5人；不過民進黨市議員也於市府中庭開記者會，痛批這是「韓式詐術」。民進黨市議員邱俊憲指出，採購案流標重新公告招標要到8日才決標，但是市府卻為了韓國瑜個人要堆疊不存在的政績，讓流程未完備的採購案就要辦抽獎，批評市府所謂的超前部署都只是「嘴巴超前、累死部屬。」民進黨市議員高閔琳批評市府砸5000萬元的振興經濟活動，先是為了規避高投標門檻改以4900萬元招標以縮短備標期；如今又在招標案流標後，無視採購案流標還舉辦抽獎，就是「韓式詐術」，民進黨市議員簡煥宗也質疑違反採購法及行政程序法等。民進黨市議員黃文益批評經發局對於流標案「硬幹」，還要由內部接手辦理，質疑未來是否相關採購案流標都要由市府接手，批評經發局違反採購法。他說，除非標案有急迫性或會造成災損，對於市府決意辦理購物嘉年華活動，質疑是趕在6月6日罷韓投票案前「救韓」大撒幣，籲市府懸崖勒馬，勿違反採購法應踩煞車。至於有關振興券被質疑可用於買檳榔及打麻將一事，伏和中認為，部分振興券放在夜市和攤商沒有發票者，他認為夜市麻將是遊戲的一種，如果被認為違法的就不應該存在夜市，既然夜市存在應有其道理；至於檳榔部分已和夜市自治會長溝通請主動撤銷。