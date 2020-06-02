搶攻端午連假國旅商機　台中旅行社結盟推深度旅遊吸客

國內疫情趨緩，台中市旅遊業看準國人悶太久，響往旅遊的心關不住，由9家旅行社成立「周休七日聯盟」，整合全台觀光資源及產業鏈，首波針對端午連假，規劃26條安心旅遊路線，今（2）日下午舉辦推介會，開放同業合力銷售，吸引200旅行社參與，要搶後疫情時代國旅商機，也為旅遊業復甦另闢出路。

聯盟召集人尊采旅行社總經理林芳仁表示，新冠肺炎疫情重創全球航空.餐飲.百貨.旅宿.旅行業等5大慘業.尤其旅行業陸客不來，國外旅遊出不去，國內旅遊因學校、公司行號的團體旅遊紛紛取消或延辦，今年3月至5月間，不少旅行社收入幾乎掛零，已導致多家旅行社撐不住熄燈，災情嚴峻。

▲台中九家旅行社負責人站出來，團結就是力量，聯手做大國旅市場大餅。（國／金武鳳攝，2020.6.2)

林芳仁指出，國內疫情趨緩，已有50天未出現本土病例，國人響往旅遊的心蠢蠢欲動，正是推動國旅自救好時機

﹔

為此，登高一呼，與九和、上順、巧航、東風國際、威全、振茂、勝川及儒懋等8家旅行社結盟，針對全台人氣旅遊線規畫出一日、二日及三日遊共26條行程，40人座遊覽車，每團人數控管在20人內，響應防疫新生活，首波鎖定端午連假出擊。

由「週休7日連盟」規劃的26條旅遊線，涵括全台及離島選擇多

﹔

一日遊行程有親子玉山踏青趣，基隆嶼與福爾摩沙鐵道懷舊等

﹔

二日旅遊線有台南文青復古行，及探訪宜蘭.小琉球、新中橫墾丁及明池神木等。夏日是弄潮好時節

﹔

三日旅遊以離島風情為主題，舉凡澎湖、馬祖、金門或蘭嶼等人氣超高，

價位約為市場行情七成，等於過去一人出國旅行費用，現在足夠一家四口在國內二天一夜深度旅遊，CP值超高。

▲悶太久，國人嚮往旅遊的心關不住了，台中市九大旅行社看好商機，推出26條路線鎖定端午連假出擊。（圖／2020.6.2)

林芳仁表示，由於現階段公司行號及學校團遊尚未「解禁」，連盟鎖定的是不想自駕旅遊的散客，藉由同業合力銷售，可以快迅「集客成團」，也讓不管從事outbound或 Inbound之業務人員有產品可銷售，為後疫情時代觀光業跨出活絡第一步。