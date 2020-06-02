藍色國土守護者　海委會4千噸級巡防艦首艦命名嘉義艦

▲行政院海洋委員會海巡署艦隊分署首艘4000噸級巡防艦舉行命名及下水儀式。(圖／記者黃守作攝，2020.06.02)

▲總統蔡英文致詞。(圖／記者黃守作攝，2020.06.02)

行政院海洋委員會海巡署艦隊分署於今(2)日上午，在台灣國際造船高雄廠碼頭，舉行首艘4000噸級巡防艦命名及下水儀式，由總統蔡英文命名為嘉義艦，並為持續興建中的巡防艦艇祈福，預祝籌建海巡艦艇發展計畫的各項建案一切平安、順利。海洋委員會海巡署艦隊分署首艘4000噸級巡防艦命名及下水儀式，是由總統蔡英文、海洋委員會主任委員李仲威、海巡署署長陳國恩及台灣國際造船公司董事長鄭文隆共同主持。總統蔡英文在致詞時表示，依照海洋委員會海巡署艦船艇命名基本原則，考量嘉義縣內有嘉南平原接壤玉山，為我國重要地標，縣內漁業產量居中部縣市之冠，與最大噸位海巡旗艦相稱，乃經命名為「嘉義艦」，預祝「嘉義艦」榮耀輝煌的前程，起航以後成為堅強的藍色國土守護者。蔡英文指出，海巡署首艘4000噸級巡防艦，是由台船公司承做，以世界一流的造船工藝建造4000噸級巡防艦，配合政府當前防疫政策，除建置專業醫療設備，另規劃建置負壓隔離病房及醫療手術室，原一般病床均亦可增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，保護執勤同仁健康安全。蔡英文並指出，4000噸級巡防艦建置直升機庫，可供海軍S-70C直昇機依任務需要駐艦，遇有海上緊急醫療案件時，可搭配直升機進行後送，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍。海洋委員會主任委員李仲威說，新造4000噸級巡防艦能承受10級強風、續航力超過10,000浬，未來可支援載運防疫物資前往鄰近國家，及時投入國際人道救援工作，象徵我國在海上人道救援方面，向前邁出了一大步，更有助於爭取國際社會的能見度。李仲威表示，「嘉義艦」服勤後，預劃配置於海巡署艦隊分署中部地區機動海巡隊，祈願「嘉義艦」乘長風、破巨浪，航行平安，保障我國漁民海上作業權益與安全。李仲威進一步指出，海洋委員會為落實政府「國防自主、國艦國造」政策，「籌建海巡艦艇發展計畫」預計於107年至116年計10年期間，打造141艘、總噸位高達33,220噸的新式海巡艦艇，為國內造船產業帶來空前的榮景，有效帶動造船產業鏈的發展，預估可創造8,000個以上的工作機會及高達新臺幣1,000億元以上之產值，大幅提升我國造船產業的國際競爭力。