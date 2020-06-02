推動烏日轉運中心　議員籲中央與地方攜手合作

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目前交通部鐵道局正在進行「高鐵台中站區與特定區整體開發構想及基礎設施改善方案」的計畫，即將台鐵、高鐵以及捷運三鐵共構的站區，建立烏日轉運中心今(2)日議員張家銨要求，中市府交通局應與中央攜手合作，加速推動烏日轉運中心，提升轉運效率。張家銨表示，今年市政府交通局向公路總局爭取，公路公共運輸多元推升計畫補助 277萬2900元，規劃建立「烏日客運南站」，利用臺鐵新烏日站前的高鐵東一路側，設置長廊式候車亭，總共7席的公車停靠區。張家銨表示，針對整個高鐵站區客運部分的轉乘改善，交通局應該配合交通部，在高鐵站區基礎設施改善上合作，並與中央的計畫同時進行再來，有關「烏日客運南站」將有 25 條路線進駐，但目前高鐵臺中站轉乘模式，依然以「高鐵轉乘臺鐵」、「高鐵轉乘客運」，以及「客運轉乘客運」這三種為主若把現有高鐵站一樓的客運轉運站，拆出一部分到新烏日站前面，是否導致乘客轉乘客運的意願下降。交通局葉昭甫表示，針對「烏日客運南站」總共25條，基本上是以市區客運、國道客運為主，未來將會針對既有客運，建置指引動線，方便民眾了解轉乘資訊另外，建置「烏日轉運中心」市府是以全國性的角度與鐵道局溝通協調，並承諾招商引資，透過民間力量，加速相關的開發期程。張家銨呼籲，烏日高鐵站的轉運中心不單只是地方的議題，更是全國性的問題，它是臺中市交通轉運的核心，因此，必須通盤檢討，改善整體的配置，配合交通部及高鐵的改善計畫、加速烏日轉運中心的建設。