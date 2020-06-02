金門大橋預鑄節塊上梁　林佳龍：我國橋梁工程重要里程碑

﹔

▲交通部長林佳龍、立法院交通委員會陳雪生、李德維、陳玉珍委員今天上午特別跨海參加金門大橋工地的節塊上樑典禮。。(圖/記者蔡若喬攝)

▲金門大橋預計明年下半年完工。(圖/記者蔡若喬攝)

交通部部長林佳龍今(2)日陪同立法院交通委員會陳雪生委員等前往金門考察「金門大橋」工程，並參加第一座預鑄節塊上梁典禮林佳龍表示，大橋是金門鄉親多年的期待，預計明年下半年完工，屆時金門將迎接一個以生態旅遊、文化旅遊發展的新階段。為了祈求金門大橋深槽區邊橋上部結構的首座預鑄節塊吊裝作業平安順遂，交通部長林佳龍、立法院交通委員會陳雪生、李德維、陳玉珍等委員，今天上午特別跨海參加金門大橋工地的節塊上梁典禮。未來總數376塊的預祝鑄節塊將陸續橫渡台灣海峽，從高雄的興達港來到金烈海域吊掛組裝，這也象徵大橋工程正式進入開花結果的階段，是邁向完工之路的重要里程碑。林佳龍致詞感謝所有參與的施工團隊，逐一突破東北季風、海浪、堅硬的花崗石鑽探等工程上的層層險阻，讓金門大橋可望在明年下半年完工，這些經驗都是台灣橋梁工程的重大突破。林佳龍說，金門大橋是鄉親多年的期待，中央與縣府目前已積極就大、小金門連結後，著手研擬完善的整體發展規劃，找到全新的定位，屆時金門可望迎接一個以生態旅遊、文化旅遊發展新階段。金門縣長楊鎮浯表示，目前工程進度76.68%，在完工後，後續仍有包括大橋維護費、收費系統建置、全縣行車控制中心建置及烈嶼端轉運停車場建置等配套措施，希望立委及林佳龍部長全力支持。