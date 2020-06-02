端午假期台金機位調查　有需求民眾請上網登記

因應端午假期，民航局已於109年5月11日及22日上午9時開放2波端午管制期間訂位，但仍有鄉親反映機位不足，縣府為利鄉親返金過節，將於6月3日起一連6天，調查鄉親未訂妥機位需求，據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機，期能讓所有金門鄉親順利返鄉過節。受理時間將自109年6月3日起至8日止，計6天，調查臺金5條航線機位未訂妥鄉親需求，民眾可透過手機及網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊(網址：http://www.flight.url.tw/)。金門縣府表示，此次調查並非「訂位系統」，為儘速協調端午假期運能需求，縣府將於調查結束後，彙整機位需求，若達一定需求人數則向民航局及航空公司爭取加開加班機疏運，俟確認加班機後將另行於縣府網站、媒體公告鄉親訂位。另外，民航局為使空運資源作最有效之利用，避免因部分旅客重複訂位而致影響多數民眾之權益，援例於109年端午管制期間(109年6月24日至26日臺灣往金門及109年6月27日至29日金門往臺灣)針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請鄉親特別注意。