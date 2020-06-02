CIP接地氣挺瓜農　彰化西瓜節大力下單

▲哥本哈根基礎建設基金向彰化在地產銷班採購大西瓜，為瓜農打氣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.02）

台灣新冠肺炎疫情本土確診案例連續掛零，哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）持續支持彰化在地瓜農，今年更攜手與中鋼共同開發之中能風場，一起向彰化在地產銷班採購超過60顆西瓜，為瓜農打氣。

▲福興鄉長蔣煙燈（中）特地運瓜北上，讓老外們也能吃到吃起來有沙沙口感的西瓜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.02）

福興鄉出產的西瓜品質好賣相佳，是彰化知名農產品，鄉公所每年也都舉辦福興西瓜節宣傳

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然而，今年西瓜因雨量少而減產，福興西瓜節也因疫情衝擊而被迫停辦，導致整體銷路大受影響。

作為彰化的好厝邊，CIP支持在地優質農產品，今年由CIP台北總公司與彰化辦公室串連中能發電股份有限公司，特採購了超過60顆西瓜，以吃瓜行動支持農民，並慶賀台灣連續51天無新冠肺炎本土確診案例。

今（2）日特地運瓜北上的福興鄉長蔣煙燈表示，感謝離岸風電開發商CIP這幾年來在彰化推動離岸風電的同時，對鄰里鄉親與地方事務的主動關懷，CIP對福興西瓜的支持與宣傳，在這波疫情的影響下，讓瓜農們的辛苦得到溫暖的支持。

CIP彰化推動辦公室秘書長戴瑞文說，CIP作為深耕在地的開發商，若有機會為地方事務發展盡一份心力必定義不容辭。今年已是CIP第二年推廣福興鄉的西瓜，而這份對彰化在地優良農產品的支持已是公司的傳統，將會持續發揚。

蔣煙燈表示，很高興看到CIP公司，從環境教育、地方溝通與地方事務的參與等各面向來深耕地方，並且幫農民拼經濟！戴瑞文強調，將持續透過地方說明會、綠能教育工作坊等各種「接地氣」方式，真正成為彰化人的「好厝邊」。

▲老外們吃到口感甜吻吻的洋香瓜，讓瓜農們的辛苦得到溫暖的支持。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.02）

戴瑞文說，哥本哈根基礎建設基金是一間專注於能源基礎建設的基金管理公司，主要業務內容包括離岸風力、陸域風力、太陽能、生質能、廢棄物能源輸配以及儲備容量與儲能等。CIP及其風場計畫於哥本哈根、美國、英國、德國及台灣設有辦公室。