影／彰化縣觀光振興方案　總獎項50萬元　歡迎來彰化

國內新冠肺炎疫情逐漸緩和，彰化縣政府號召食住行與伴手禮等二十多家觀光旅遊業者，今（2）日齊聚在八卦山大佛前廣場啟動「疫情退散、彰化觀光活力再現」活動，規劃出9大主題的郊遊路線，而不想跟團也可自由行，規劃出20條小旅行的建議路線，讓民眾說走就走、隨性遊彰化。

▲彰化縣長王惠美號召彰化縣各觀光景點業者，發起二天一夜全程接待中央及彰化縣流行疫情指揮中心辛勞的防疫人員。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.02）

彰化縣長王惠美宣布，縣政府與業者產官合作，自6月15日起至9月15日止，號召彰化縣各觀光景點業者，發起二天一夜全程接待中央及彰化縣流行疫情指揮中心辛勞的防疫人員，邀請100位防疫英雄遊彰化，由彰化縣政府提供行程餐點、在地業者祥安巴士免費專車接送、員林紅樓商旅提供100間住房，還有熱情的彰化景點業者提供伴手禮。

▲推出9大旅遊主題的1日遊，每趟行程費用399元到950元都有，路線詳情可上彰化縣旅遊資訊網查詢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.02）

王惠美說，好吃、好玩都在彰化，縣府集結彰化縣觀光工廠、休閒農場、歷年獲得彰化十大伴手禮的商家等，推出「彰化縣觀光振興方案」，由業界以及縣府提供獎項要讓大家抽獎，最高獎金高5萬元，總獎項有50萬元以上，此外，特別還規劃20條輕旅行路線，充分體現彰化縣的好山好水。

防疫小旅行路線，每條結合在地美食，好比規劃「彰化古城體驗之旅」，遊扇形車庫、參觀台塑生醫健康悠活館，建議可選擇木瓜牛奶、肉圓、爌肉飯、貓鼠麵、卦山燒、麻糬、糯米炸等美食，又好比規劃「小小探險園叢林採菇趣」，建議遊客玩百果山探索樂園、魔茹部落生態休閒農園等，可吃員林第一市場美食、龍燈夜市在地小吃。