議員要求打分數　宜縣府主管自評平均80.6分

宜蘭縣議員莊淑如今（2）日下午在縣長施政總質詢當中，要求宜蘭縣政府各一級主管為自己的單位打分數，結果人事處、政風處及消防局給自己打了85分，是所有單位當中的最高分，而衛生局長很客氣，雖然防疫很辛苦，也做得很好，但他只給自己78分，最後總平均是80.6分。莊淑如議員在縣長施政總質詢當中，要求宜蘭縣政府一級主管為自己單位一年來的表現打分數，結果人事處、政風處及消防局給自己打了85分。消防局長徐松奕表示，消防局的同仁都盡心盡力，一年2萬4千多次的救災及幾次的重大災害都圓滿完成，所以給了85分。莊淑茹問縣長林姿妙對於這樣的分數滿不滿意？林姿妙表示，縣府團隊每一個人都適才適用在他們各自的專業領域付出、奉獻，她都非常感謝，尤其衛生局在防疫這段期間真的很努力，雖然給自己78分，但她認為都應該在80分以上。林姿妙說，好還要更好，希望縣府團隊大家一起努力，而他們給自己單位80分以上，表示他們都有自信。莊淑如表示，有時候我們要給局處長肯定而不是只有謾罵，在監督當中也希望他們有正面的成長。莊淑如特別準備了「乖乖獎」頒給衛生局長徐迺維及警察局長謝進賢，希望他們的業務都「非常乖」；另外，也頒發「旺旺積極獎」給交通處長黃志良及工旅處長李東儒，莊淑如說，因為你們旺，縣民才會旺，大家才有經濟上的發展。而「巧克力甜心獎」則頒給社會處長林蒼蔡及教育處長王泓翔，理由是社會處推動弱勢照顧，人間有愛、處處有溫暖；教育處則是希望他們為學童「營養午餐、讀冊免錢」及各項教育政策努力，為未來國家的棟樑付出。