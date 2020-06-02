麥寮端節前夕賀佳節　慰勞海巡保家園

近年全國面對非洲豬瘟、2019新型冠狀病毒及禽流感等疫情，海巡署透過嚴謹安全檢查及防疫作為，確保海岸線無破口；雲林縣麥寮鄉公所偕雲林縣軍人服務站，2日於海巡署偵防分署雲林查緝隊辦理109年端節勞軍活動，慰勉全體官兵辛勞。
近年來針對非洲豬瘟、2019新型冠狀病毒防制，海巡單位更是保護了雲林地區民眾的生命安全；鑑此，麥寮鄉公所特於端節前夕辦理勞軍活動，慰勉官兵辛勞；第四岸巡隊四二中隊也回贈感謝狀並互道佳節恭賀之意，整個勞軍活動在歡樂聲中圓滿結束。
雲林縣麥寮鄉公所民政科科長及軍人服務站站長特別感謝海巡署同仁，除了在查緝走私、偷渡、打擊犯罪、救生救難及為民服務各項工作均戮力以赴，每年各項績效均甚卓越。
2日受贈單位計有海巡署中部分署第四岸巡隊第四二岸巡中隊、偵防分署雲林查緝隊等單位，勞軍人員受到在場官兵熱烈歡迎。
第四岸巡隊指出，鑑於端節前夕民生物資及農漁產品需求量大增，為防止走私行為影響當地治安與百姓安全，若民眾遇到任何困難或需要服務地方，可透過「118海巡服務專線」請求協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。