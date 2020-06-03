療癒！「多肉便當」田尾公路花園熱賣

新冠狀病毒疫情影響，國人減少出門在家避疫，田尾鄉公路花園裡有業者以各式植物盆栽及多肉植物做創意組合，衍生療癒十足的「多肉便當」，讓有心加讓多肉裝置藝術的朋友，可以更上一層樓，把多肉的綠生活深入家庭之中，「多肉便當」在疫情風暴中一路走紅。

▲田尾公路花園園藝業者推出一盒裝有20種多肉植物品種的「多肉便當」，讓民眾輕鬆移植，療癒吃到飽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.03）

「多肉便當」？不是雞腿、爌肉便當啦！田尾公路花園園藝業者推出一盒裝有20種多肉植物品種的「多肉便當」，讓民眾輕鬆移植，療癒吃到飽，大受歡迎，幾乎日銷百盒，在疫情寒冬下，業績反而成長3成以上。

施姓業者指出，疫情爆發初期正是農曆春節期間，也是公路花園一年人潮最多時候，隨著疫情擴散，不少觀光景點人潮銳減，但公路花園人潮卻延續春節人潮，未見衰退，人潮反而有越來越多的現象，似乎大家都選擇到田尾公路花園來避疫，4月、5月人潮比往年此時最少多了3成以上。

施姓業者說，有不少遊客是國外留學生，暫時回台躲避疫情，雖然台灣防疫做得不錯，還是減少出門，所以來買多肉植物，希望心情比較療癒放鬆，不過很多人一買就是十幾盆，為了方便他們運輸，將植物裝進小番茄用的塑膠盒，一盒最少20種品種以上，五顏六色十分艷麗，有人形容就像便當一樣，菜色豐富，吸引不少客人購買，經常一上架就賣完，有時一天賣近百盒，業績增加2～3成。

▲園園藝業者推出「多肉便當」療癒吃到飽，大受歡迎，幾乎日銷百盒，在疫情寒冬下，業績反而成長3成以上。（圖／荷蘭花園提供）

施姓業者說，多肉便當當然要選肉多的，刺少的，比如長得像厚厚熊掌的熊童子，就最受歡迎，是多肉便當雞腿，有長長毛毛葉片的月兔也頗受青睞，是多肉便當的排骨，另外像銘月、姬朧月、大玉串也是主要菜色，不過仙人掌就不受青睞，因為有刺，容易誤傷便當內植物，移盆時也容易刺傷，較不受客人喜愛。