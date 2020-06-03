亡命毒鴛鴦拒捕衝撞警車　警狂射22槍

一對毒鴛鴦夫妻檔今(3)日凌晨遭台中市警方緝捕時，竟駕車衝撞警方拒捕，圍捕員警先後朝嫌犯車輛射擊22槍仍被突圍兔脫，嫌犯慌張逃逸途中於一公里外爆胎失控撞上路旁汽機車及民宅，陳姓、楊姓兩夫妻雙雙被趕到的警方上銬逮捕。
警方於嫌犯車內及台中市租屋處搜出毒品大麻、安非他命、三級毒品K他命、毒品毒咖啡包19包及K盤等証物。警詢後分別兩嫌依違反毒品管制條例、公共危險、妨害公務及藥事法、竊盜通緝等案移送檢方偵辦。
台中市警四分局南屯派出所巡佐盧旺志、曾吉男昨(2)日深夜持檢察官核發之拘票，率領10名員警埋伏於台中市北屯區瀋陽路三段12號外，守株待兔欲逮捕一對陳姓、楊姓涉嫌販毒的夫妻檔。埋伏至今(3)日凌晨0時42分許，發現嫌犯上到一輛白色自小客車準備駕車離去時，警方上前表明身分喝令對方下車受檢，對方拒絕配合，還踩油門撞開阻檔他的偵防車企圖逃逸，三名警員當下朝嫌犯車輪共22槍，但嫌犯仍突圍逃逸。
嫌犯駕著車輪中彈的自小客車逃逸，沿途擦撞路邊一輛機車及一部自小客車，車子最後約在一公里外失控撞進遼寧路一段49號民宅，兩嫌被隨後趕到的警方拖出車外上銬逮捕。所幸沿途都未造成傷亡。
警方隨即在嫌犯車內及兩人於祟德路的住處搜索，扣得二級毒品大麻(含袋重0.98公克)、安非他命(含袋重0.56公克) 、三級毒品K他命(含袋重0.45公克) 、新興毒品毒咖啡包19包等物。並查出陳嫌為葯事法、竊盜通緝犯。上午警詢完畢後由第四分局偵查隊移送檢方偵辦。
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