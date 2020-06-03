合法診所販售違法超音波拉提儀器　依藥事法送辦

近年醫美界風行使用Ulthera 音波拉提超音波儀器，不動刀即能使鬆弛皮膚更緊緻，不少愛美女性趨之若鶩；刑事局中打中心今（3）日宣佈查獲一名謝姓醫師利用合法診所，販售未經衛生福利部核准許可輸入醫美藥物及醫療器材牟利。警方於雙北市及高雄市查扣Ulthera 音波拉提超音波儀器、Ulthera音波拉提超音波儀器探頭、ELLANSE皮膚植入劑、音波拉提線材、胎盤劑等高價劣禁藥及不良醫療器材等贓證物，市值達新臺幣近千萬元，全案依藥事法送辦。刑事局第六大隊第二隊隊長徐名谷表示，該「Ulthera 音波拉提超音波儀器」係利用聚焦式超音波原理，將不同儀器探頭，把能量點聚焦於真皮層、皮下組織層及筋膜層，因不少愛美人士趨之若鶩，致使醫美業者削價競爭，使用未經衛生福利部核准許可輸入之低價超音波儀器向消費者販售療程牟利，並將每顆只能擊發2,400 發聚焦音波能量原廠儀器探頭程式破解，改造成每顆可即發1 萬發聚焦音波能量儀器探頭，藉此牟取不法利益。警方接獲情資，查悉一名謝姓醫師利用合法診所，在網路社群平臺向消費者宣稱診所使用醫美藥物及醫療器材均為公司原廠貨，在消費者於診所諮詢療程後，再以未經衛生福利部核准許可輸入醫美藥物及醫療器材販售消費者牟利，謝嫌違法販售未經核准許可醫療器材、醫美藥物療程牟利，影響民眾身心健康甚鉅，嚴重危害社會經濟利益。案經高雄地方檢察署指揮，5月日14在謝醫師新北市三重區租屋處查獲胎盤劑及不明藥劑等劣藥，再於臺北市中山區謝醫師經營之醫美診所查獲未經衛生福利部核准輸入許可Ulthera 音波拉提超音波儀器、儀器探頭、ELLANSE 皮膚植入劑及拉提線材等不良醫療器材、犯案手機及進口高檔保時捷自小客車等贓證物，全案依涉嫌藥事法等罪嫌解送臺灣高雄地方檢察署偵辦後，以20 萬元交保候傳。