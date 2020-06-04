0.01公分小口瓶僅容髮絲　李仁燿手拉坯倍受讚賞

▲李仁燿與藝術的淵源起於對書法的熱愛。（圖／記者郭政隆攝影）

▲蘊菁陶采—李仁燿陶藝創作經典巡迴個展一隅。（圖／記者郭政隆攝影）

▲蘊菁陶采—李仁燿陶藝創作經典巡迴個展一隅。（圖／記者郭政隆攝影）

藝術家李仁燿即日起於嘉義市文化中心舉辦「蘊菁陶采—李仁燿陶藝創作經典巡迴個展」，展出有手拉坯、書法、國畫等作品，其中，最被藝壇歌頌的是李仁燿研製出手拉坯中最高難度的小口瓶，0.01公分口徑的瓶口僅容一根髮絲，這是高難度的至雅極品。李仁燿與藝術的淵源起於對書法的熱愛，他啟蒙自廖慶廣老師，進修於程南軒老師，長年累月優游於筆墨之間，讓李仁燿悟到「精、氣、神」合一的道理，而好學的也時常運用課餘時間向陳樹業老師學習素描及水彩，在就讀台中大甲高中美工科時，除了持續向侯祿老師學習書法，因緣際會下受到恩師陳仁智的教導，走入了陶藝世界。出生於苗栗大湖農家的李仁燿，從事陶藝創作已邁入第三十四個年頭，自小他就對於觀察大地萬物相當敏銳，再加上生長於務農的環境，日後這些自然美景也漸漸成為他的創作靈感；他在初學陶瓷技術時，先後到師事宮重文、及林重光，退伍後，進入國立聯合工商專校陶業工程科就讀，在陳煥堂老師的指導下，專研釉藥與燒成的技術，之後又進入朝陽科技大學工業設計系，師承林運徵，研修設計知識背景，李仁燿更在范振金老師釉藥課的引領下，大幅自我突破與提昇，在2019年獲得國立聯合大學設計學院碩士學位。小口瓶的精湛手藝，加上熱衷於陶藝推廣及社會公益，讓李仁燿獲得建國一百年十大傑出青年藝術文化獎的殊榮，李仁燿並秉持「取之於社會，回饋於社會」的善良理念，目前已捐贈四十餘幅書法，以及三十多件小口瓶作品給各個教育單位，偏鄉的國中小及大學，及社會團體；他也希望將陶藝傳承下去，普及陶藝之美，並將其發揚光大。