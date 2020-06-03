建構最佳旅遊行程　新北市旅遊業者抵金踩線

▲三天兩夜行程，業者將親身體驗包括獅山砲陣地、柳營營區、金門酒廠、翟山坑道等知名景點。(圖/記者蔡若喬攝)

▲業者親自抵金旅遊體驗，盼能激盪出不同組合的遊程，吸引民眾出遊。(圖/記者蔡若喬攝)

隨著國內疫情趨緩，觀光人潮逐漸回流，金門與新北市旅行商業同業公會即(3)日起聯合推出旅行同業踩線遊程，期盼藉由業者親自旅遊體驗，激盪出不同組合的遊程吸引民眾出遊，促進彼此觀光產業發展。繼5月22日金門與新北市聯合推動「金新款待」旅遊互推合作，今天新北市旅遊商業同業公會踩線首發團80餘人，上午9點浩浩蕩蕩搭機飛抵金門，受到金門縣政府及地區旅行公會人員熱情歡迎。首發踩線團三天兩夜行程，業者將親身體驗包括獅山砲陣地、柳營營區、金門酒廠、翟山坑道等知名景點，並從中激盪出最受歡迎的旅遊套餐組合。金門政府觀光處副處長許績鑫表示，迎接漸復甦的國內觀光市場，此次新北市旅遊商業同業公會號召同業前進金門，期盼透過業者旅遊踩線後，規劃更完善的行程吸引遊客，縣政府也精心規劃了「遊金門，類出國」、「親子遊金門」和「金門大膽玩」三條時下年青人最喜歡的玩法和遊程供參考。新北市旅遊商業同業公會理事長林毓淳也說，這次來金門踩線，最主要是要讓新北的旅遊同業來學習，然後把金門旅遊「安全、安心、放心」的感覺與體驗帶回去，把此行好玩的收穫與金門人的熱情透過臉書或其它媒介傳遞給新北市的朋友，相信很快就可以組織他們來金門旅遊。此外，金門原暫停開放的景點於6月1日陸續開放，因應漸漸回流的觀光人潮，也積極與航空業者協調加開班機或加大機型，更成立企業遊程諮詢窗口，面對後疫情時代漸熱絡的觀光市場，已準備好迎接遊客的到來。