台中小黃公車再增6線　首推分路段「隨招隨停」

台中小黃公車6條新路線今(3)日上路，原先已服務的東勢、豐原，首次前進新社、太平、霧峰及烏日，不僅全程免費、可電話預約，更首推部分路段「隨招隨停」，更加便民。市長盧秀燕表示，小黃公車兼顧公車服務與計程車機動性，深入偏鄉，服務高齡或行動不便者。

台中市政府交通局今霧峰區舊正里活動中心舉行「小黃公車擴大營運」記者會，交通局長葉昭甫說，許多偏遠地區因道路狹窄，公車進不去，因此市府推出小黃公車，以計程車作為公車，深入偏鄉服務。幾位鄰近的里民長輩特別搭乘新上路的小黃公車來到現場，搶先體驗，開心直呼「車子寬敞又方便」，笑說「以後會常搭去運動」。

盧秀燕指出，台中原本只有黃1、黃2兩條路線，每年服務1萬7,520人次，今日再擴增6條線，新增數量是原本的3倍，每年服務至少10萬2,200人次，主要行駛屯區及山城，前往東勢、豐原、新社、太平、霧峰及烏日等區；市府投入此計畫約500萬元、公路總局補助約350萬元，市府將滾動檢討，如營運佳，逐步拓展至更多地區。

盧秀燕也說，市府今年開始推行「雙十公車」，民眾搭乘公車10公里內免費、超過10公里最多收10元，減輕偏遠地區民眾的負擔，尤其可減少年輕族群、學生的交通支出，她也鼓勵大家多跨區旅遊，享受台中各地景點。

葉昭甫說，黃4路豐原朴子線、黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線等5路，因部分行駛路段無市區公車經過，首推「隨招隨停」，更為便民。此外，因計程車座位有限，「電話預約」搭乘更便利。