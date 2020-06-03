「投票有壓力就報案！」　高雄檢方成立罷韓投票因應小組

▲高雄地檢署及橋頭地檢署聯合說明，投開票所內、外所適用的相關法條。（圖／記者郭俊暉攝，2020.06.03）

▲高雄地檢署以及橋頭地檢署在投票當天指派檢察官進駐各個警察分局。（圖／記者郭俊暉攝，2020.06.03）

高雄市長罷免案於本週六(6)日舉行投票，為維護投開票秩序，高雄地檢署與橋頭地檢署今(3)日舉行記者會說明違法行為處理原則，同時高雄地檢署以及橋頭地檢署在投票當天指派檢察官進駐各警察分局；檢方說明，如果有妨害投票，或妨害民眾自由行使投票權的行為，都將依法送辦。針對6月6日即將舉行的「高雄市第三屆市長罷免案」投票，為維護投開票秩序，並保障民眾投票權利，高雄地檢署襄閱主任檢察官曾靖雅和橋頭地檢署襄閱主任檢察官王柏敦上午共同說明違法行為處理原則。檢方指出，在投開票所內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，或其他不正當行為等且不服選務人員制止、令其退出；亮票、攜出罷免票、於投票所刺探選舉人圈選選舉票內容等，依選罷法究辦。投票所四周30公尺內，對於喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止而仍繼續者，或以其他方式妨害擾亂投票秩序，甚至妨害民眾自由行使其投票權之人，依其行為態樣分別適用公職人員選罷法查辦。而投票所四周30公尺外，不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，例如叫囂、辱罵、監控、恐嚇等，按情節輕重，依刑法究辦。檢方表示，其他涉及刑事責任的妨害投、開票秩序部分，依其違法態樣，分別依選罷法、刑法等偵辦。高雄地檢署及橋頭地檢署就「高雄市第三屆市長罷免案」，已組成因應小組，由高雄地檢署檢察長莊榮松與橋頭地檢署檢察長洪信旭共同擔任召集人，並指派高雄地檢署主任檢察官劉穎芳、橋頭地檢署主任檢察官謝肇晶擔任執行秘書，二地檢署主任檢察官將於投票當日分別率領檢察官進駐，以迅速因應投、開票期間可能發生涉及刑事責任之各種突發狀況，防止事態擴大，確保投開票順暢進行。高雄地檢署及橋頭地檢署再次呼籲，民眾不論支持或反對罷免，均應秉持和平、理性的態度，共同遵守投開票秩序，切勿心存僥倖。倘有妨害或擾亂投開票秩序之不法行為，或暴力、故意挑釁他人意圖滋事者，經檢警查證屬實，一律依法究辦，絕不寬貸。