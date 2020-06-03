新北校園、八大行業解封了！侯友宜：6月8日起有條件開放

新北市府今（3）日召開因應嚴重特殊傳染性肺炎第66次應變會議暨市政會議，新北市長侯友宜在會中宣布，6月8日起有條件開放酒家、舞廳，但業者須落實防疫措施，保持社交距離，落實公安檢查，校園與長照機構探親則同樣有條件解禁。
侯友宜表示，酒家、舞廳等場所難以保持社交距離，在疫情嚴峻時期配合自主歇業的業者得以於6月8日恢復營業，但必須採實名（聯）制、公安自主管理檢核及各項防疫措施，若未達標準，即要求業者再度停業。
此外，6月8日起也將恢復校園「周末及假日」時段對外開放，並要求學校必須在周一學童上學前進行全面消毒。
至於開放長照機構探視以及老人共餐部分，侯友宜說，長者為感染風險較高族群，新北市府在中央頒布的規定下配合辦理；即日起開放老人共餐，另於6月8日起兒童得以進入長照型住宿機構探親，但仍需採實名（聯）制、預約制，人數上限以三人為原則，家屬與長者得以在落實安全社交距離、梅花座及隔板的防疫措施下共餐。
新北市轄內共有舞場5家、視唱業22家、酒家（吧）茶室41家，與卡拉OK（小吃店）7家，日前共有75間自行歇業。對於酒家、舞廳解封，侯友宜也提醒，「不要以為說業者恢復就是大解封，沒有這回事」，8日將會開始聯合大稽查，對酒家、舞廳這些難保持社交距離的店家全面稽查。
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