開啟嶄新一頁　高雄關核准第一郵聯設海運快遞專區

▲財政部關務署高雄關關務長蘇淑貞致詞。(圖／記者黃守作攝，2020.06.03)

財政部關務署高雄關核准第一郵聯通運公司，在高雄港第二貨櫃中心高雄港務分公司前鎮商港區，設立海運快遞貨物專區，並於今(3)日上午舉行揭牌營運儀式，為高雄港區海快業務開啟嶄新的一頁。第一郵聯通運公司設立海運快遞貨物專區揭牌營運儀式，是由該公司董事長駱啟明主持，高雄市副市長葉匡時、關務署高雄關關務長蘇淑貞、立法委員趙天麟、許智傑、賴瑞隆、市議員王耀裕等人與會。第一郵聯通運公司董事長駱啟明表示，近年跨境電商蓬勃發展，講求物流快速服務，而高雄港碼頭設備完善兼具地利之便，提供海運快遞專區營運之良好條件，該公司經關務署高雄關核准，在高雄港第二貨櫃中心高雄港務分公司前鎮商港區，設立海運快遞貨物專區，成為中南部唯一海運快遞貨物通關點。關務署高雄關關務長蘇淑貞在致詞時表示，高雄關之前曾核准業者，在嘉南分關安平港設立海快專區，近年因業務迭有更移及海快貨物運量逐年提升，該關乃再核准第一郵聯通運公司，在高雄港第二貨櫃中心高雄港務分公司前鎮商港區新設專區，成為中南部唯一海運快遞貨物通關點。蘇淑貞指出，第一郵聯於籌備過程中，該關提供專區設施及需求評估與審查項目行政指導，以及輔導業者瞭解，並承諾遵守通關作業辦法及規定，預期在業者積極配合下，可與該關共同達成建置模範專區之目標，提供快遞貨物更完善通關服務。