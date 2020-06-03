上靠北消防臉書抱怨　中市消防員竟遭「查水表」

台中市議會今(3) 日進行警消環衛業務質詢，民進黨議員賴佳微、蔡耀頡、江肇國、李天生、周永鴻指出，台中市日前發生數起大火，消防局卻沒建立好完善的SOP，卻要求基層廣設臉書專頁，弟兄上網留言抱怨甚至還被高層查水表。議員痛批，基層消防弟兄平時勤務繁雜，卻還要被要求做不是原本勤務的工作，甚至消防局高層還要求各分隊長上「靠北消防」清查隊員是否在上面點讚、留言，難道台中市已經變成北韓了嗎？賴佳微表示，全台灣消防員重要的發聲管道「靠北消防」，從三月至今47篇抱怨的各縣市消防局的文章來看，台中市竟然就佔了13篇，甚至有消防弟兄上「靠北消防」抱怨、紓壓、反映問題，還要面臨被「查水表」，消防局高層不去檢討問題而是去檢討提出問題的人，難道台中市消防局現在是大搞一言堂，是北韓的消防局嗎？蔡耀頡表示，從中華夜市縱火案到新民街火災，不但現場指揮混亂，災後也沒建立完善的SOP，原本可能只有影響10-20攤位，卻釀成大火，變成影響數百攤位。消防局本業不做，卻還大搞臉書經營，統計台中市消防局各分隊粉絲專業總共有54個，有38個都是盧秀燕上任後成立，其中點讚人數總共也才47867人，比一個市警察局長室粉絲頁的讚都還少，為何還要堅持亮點計畫？江肇國表示，從盧秀燕上任後，要求各分隊成立臉書，但基層同仁勤務工作本就繁重，卻還要負責PO文、拍片、經營臉書，難道這也是成為專業消防員的條件嗎？台中市火災件數是六都第一，市府不對症下藥，卻還花招百出，不但累死基層，還造成內、外勤消防員之間的誤會。弟兄對此提出建言，高層只在乎有沒有上臉書罵局本部，連按個讚都會被查水表，這樣只會抹煞基層對於消防工作的熱情。周永鴻表示，消防局災害預防編了一千多萬，不知道怎麼會用到消防栓沒有水，卻不務正業開一堆粉絲專頁，周永鴻也批評，民代到火災現場「關心指導」造成錯誤風潮，拿出立委楊瓊瓔還在任副市長、以及立委選舉時披著候選人彩帶，兩度在火場現場「關心指導」公務員和消防人員的照片佐證。議員表示，基層消防弟兄平時勤務就已經很繁重，且每場火災的起因、狀況都不一樣，消防局應該讓這些弟兄在專業上提升，而不是為了滿足盧市府的需求，讓消防員做本不應該他們的工作，奉勸消防局，讓「專頁」回歸「專業」，不要讓基層消防員承受這些壓力與過勞。