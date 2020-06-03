台灣製造掀愛美旋風　美麗商機閃耀高雄

國內自行研發生產的保養品，主打高CP值、選擇多，不僅台灣人愛用，更是不少外國觀光客來台指定購買的商品項目之一。新盛生技在高雄成立首家分公司，愛閃耀 ishine產品主打植萃抗老；而獲選高雄十大化粧品伴手禮的樂業生化科技「真荷」活膚植萃潔顏組，擁有專利成份，清潔而不傷肌膚。



▲愛閃耀ishine旗下商品強調台灣製造。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.03） 主打植萃抗老的「新盛生技國際有限公司」愛閃耀ishine，旗下商品自原料、研發、生產及包裝皆是台灣原產地製作(MIT），不僅擁有自己的研發團隊，研發出來後再由自家的生產工廠製造，整體達到一條龍的作業模式。系列商品包含面膜、清潔、保養等。





新盛生技董事長李胤顏表示，由於看好高雄城市產業的蓬勃發展，特別選在高雄成立首家分公司，並邀請到台灣綜藝天王吳宗憲、小凱老師、肌肉男神梁翰名及ishine卡短片女主角吳心緹到場共襄盛舉。小凱老師也現場分享如何運用愛閃耀ishine的產品讓肌膚達到最天然且極致的保養。



▲ 樂業生化科技有限公司推出的「真荷」潔顏組，其產品擁有高雄在地發明專利成分，包裝上也極具文創新意。（圖／記者陳美嘉攝） 而票選為高雄十大化粧品伴手禮的「樂業生化科技有限公司」推出「真荷」活膚植萃潔顏組，其產品擁有高雄在地發明專利成分，全新概念的保護型界面活性劑，既能清潔皮膚又不會損害肌膚屏障，包裝上也極具文創新意，猶如茶葉罐之創新設計，採用環保帆布袋與鐵鋁罐包裝，還可重複使用。



