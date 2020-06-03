參選「新北特色商品」　市府幫助「虛擬＋實體」多元展售

▲新北消費新運動第一波，信心經濟起跑，首屆新北特色商品徵選正式開始，報名時間從即日起至7月10日止。（圖／新市經發局提供）

新北消費新運動第一波，信心經濟起跑，首屆新北特色商品徵選正式開始，報名時間從即日起至7月10日止，招募「生活好物」、「美味好禮」、「風味美食」與「生鮮雜貨」四大類組產品，無論是藝品、禮盒、小吃或農漁業者都有機會獲得殊榮，成為新北特色商品。副市長吳明機表示，疫情趨緩後，振興經濟成為現階段重要課題，新北市將與各平台合作，未來希望透過外送將商圈及夜市美食送到家，或透過虛擬預購及實體在超商買到新北特色商品，並籌組電商顧問團協助業者拓展行銷管道，未來將透過多面向協助本次參賽業者，建立新型態的運營模式，提升銷售業績，帶動新北整體產業的復甦。本次徵選不同以往，除「美食類」及「好物類」兩大類外，新增「風味美食」與「生鮮雜貨」，讓特色商品不再僅僅只有伴手禮及文創品，期待能夠讓更多人知道新北在地優質產品。比賽分為二階段評選，第一階段:由商品開發、商品行銷、食品管理等專家組成評審團，評選出80件入圍商品；第二階段:由旅遊業、部落客、福委會等代表組成一般評鑑團，結合第一階段綜合評分，遴選出40件得獎商品。經發局表示，「2020新北特色商品徵選」徵件從即日起至7月10日止，業者可透過電子郵件或郵寄報名，凡商號、公司行號或工廠登記在新北市或有實體店面在新北市，或公有零售市場、臨時攤販集中區使用契約，或新北市農、漁會、合法登記之公協會等團體推薦證明皆可報名參加，活動詳情請上新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。