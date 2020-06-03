影／不離不棄！保麗龍神奇「翻滾秀」　台61線曝光

▲台61線行駛的小貨車載著一大袋的保麗龍套袋，從貨車掉落竟翻滾幾圈後又彈回車內，神奇彈回「翻滾秀」。看過影片的人都說，這真是太神了。（圖／爆廢公社 ／記者陳雅芳翻攝，2020.06.03）

地表最強「吸引力」！台61線西濱快速道路福興-漢寶路段，一輛後斗載滿保麗龍套袋的小貨車，疑似沒固定覆蓋好，當車速快、風一大，箱子就被震落路面，但神奇的是，保麗龍袋兩次「自行」彈回後斗，讓人直呼太神了！物理老師鄭立彥說，這其實是流體力學導致，但要這樣摔落車又自己彈回的機率不高。

▲保麗龍掉下去又彈回，可能是是車尾氣流回捲，物體受到吸力得以彈回車斗。（圖／爆廢公社 ／記者陳雅芳翻攝，2020.06.03）

影片中一段一輛小貨車行駛在台61線，小貨車車斗所載的一大箱保麗龍先是不慎掉落路面，又像倒帶般彈回來，但並未回到原本位置；這時，保麗龍袋再度神奇跳到路面，再經過自體空中4迴轉，剛剛好就回到原本的位置，讓看過影片的人都說，這真是太神了！

台61線彰化福興漢寶段一輛小貨車行駛間，車斗載的一大箱保麗龍，掉落路面，又瞬間彈回車斗，同樣鏡頭還重複上演兩次，讓人直呼「太神了！這是倒帶嗎？」影片今（3）PO在「爆廢公社」，網友們都倒帶重複看了好幾遍，細數這一袋保麗龍在空中共4迴轉，回到原來位置。

錄下這一段畫面的駕駛說，他目睹到前方的小貨車發生離奇現象，保麗龍先是在車斗上晃動、搖搖欲墜，果真跌落到路面，卻又瞬間彈回車斗，接著又掉落、又彈回，保麗龍神奇彈回「翻滾秀」，「看我飛車上身」吸引網友紛紛留言，直呼「調皮的保麗龍」，有的說，「超強的地板動作」、「天涯海角，不離不棄」。

有人推論，這是車尾氣流回捲，也就是車行之間，車輛後方會形成一個真空區，所以拋出車外的物品會因吸力再返回車內。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，從影片上看保麗龍掉下去又彈回，可能是是車尾氣流回捲，車子快速進行之間，車輛後方會形成一個空氣真空區，物體受到吸力得以彈回車斗。但貨物未依規定綑綁，依「道路交通管理處罰條例」：所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，處汽車駕駛人新臺幣3000 元以上9000 元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。