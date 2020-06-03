台塑獎助學金發放　麥寮鄉、台西鄉1171名學子受惠

▲設計精美獎狀及印有學業進步字樣紅包袋。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.03）

台塑企業王詹樣基金會3日、4日發放麥寮鄉、台西鄉弱勢家庭子女獎助學金，本次共有1,171名學子受惠，總金額高達330萬元，基金會從93年開辦至今已嘉惠1萬7千多名學子，受獎人數從開辦至今逐年增加。「王詹樣基金會-獎助學金」對象，低收入戶大學生每人1萬元，高中5千元，中低收入戶大學5千元，高中3千元，一般家庭大學2千5百元，高中1千5百元，除了獎助學金外，更設計精美獎狀及印有學業進步字樣紅包袋，讓優秀學子不僅領取獎助學金，更從中獲得滿滿的鼓勵與榮譽感。為符合現今網路世代，本次更於「台塑企業-六輕之美網站」新增獎助學金申請表單下載功能，方便在外地就學子弟不須舟車勞頓回鄉拿取申請單，可直接於網路下載填寫，並於五月中旬於網站公佈審核結果，讓民眾可自行上網查詢，未通過者也可從網頁上瞭解未通過原因，不僅讓民眾更便利，也可於「六輕之美」網站了解更多有關六輕廠區生態環境、環保措施及敦親睦鄰等相關資訊。近日因新冠肺炎疫情影響，失業人口數及休無薪假等情形增加，對於低收入及中低收入戶家庭而言更是影響甚大，台西鄉林姓家長表示，家中有兩名女兒就讀大學，因妻子需陪同自己至醫院復健，夫妻倆皆無法工作，又一家四口為低收入戶，女兒為減輕家中負擔，於課業之餘至餐廳打工補貼家用，希望減輕家中經濟壓力，但逢肺炎疫情，餐廳縮減人力，導致打工時數大幅降低，所幸有台塑企業的獎助學金，如及時雨般，緩解經濟壓力。本次兩女共領取2萬元獎助學金及獎狀，讓父母親十分安慰，也很慶幸有台塑企業當好厝邊，多年來對在地鄉親照顧有加。「台塑企業-王詹樣基金會」於1995年設立至今，期間推動多項台灣首開先例計畫，如「早療專業服務成效提升計畫」、「麥寮、台西鄉子弟獎助學金計畫」、「老人肺炎鏈球菌疫苗捐贈計畫」及「愛滋收容人彩虹計畫」等，服務對象涵蓋各個年齡層，發揮台塑企業回饋在地精神，從小落實教育扎根，不僅帶動向學風氣，更期許培育更多優秀人才，並使更多弱勢族群受益。