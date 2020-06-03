又創紀錄！成大旺宏館動土　吳敏求再捐10億

成功大學「成功創新中心－旺宏館」，今（3）日舉行動土典禮，捐贈人旺宏電子董事長吳敏求以貴賓身分出席，旺宏館係吳敏求去（108）年8月捐贈成大4.2億元興建，也是成大創校以來單次捐贈最大金額。

成大校長蘇慧貞當日宣布，以「旺宏館」為基地，創設「敏求智慧運算學院」，該院將以「跨領域整合」的全新運作機制，開啟人工智慧創新應用及跨域人才培育的全新篇章。

▲旺宏電子董事長吳敏求宣布，再另捐贈10億。（圖／成功大學提供）

吳敏求更宣布，旺宏電子將另捐贈成大10億元，以每年1億、連續10年的方式，支持敏求智慧運算學院，積極延攬國際傑出人才及學院運作，以發揮全球影響力，此舉再次打破成大捐贈紀錄。

「成功創新中心─旺宏館」位於成大勝利校區，由成大傑出校友張清華建築師設計，為4個樓層的創新建築。4樓設置「敏求智慧運算學院」，係結合運算科學、人工智能、數據科學及相關領域跨學科的學院，並以培育運算專長與領域專業「雙專長」人才為目標。

蘇慧貞表示，面對後疫情、變動頻繁的年代，從旺宏電子、吳敏求學長的成長史、奮鬥史學習到，只有追求創新、嶄新的文化，並且努力、堅持和不斷跨域的人，才能擁抱改變，從中蛻變，並永續成長。

成大敏求智慧運算學院是一個大平台，由各領域共有、共享，期望帶來共榮的大未來，在這個平台上，成大願意承諾與宣誓，貢獻給這個社會、國家以及全世界，生生不息、嶄新跨域的優秀人才。

吳敏求指出，旺宏是全球半導體業中，第一個將Big Data大數據概念導入半導體生產的廠商，品質世界第一。成大智慧運算學院結合前瞻運算科技與成大9大學院跨領域的學術能量，對未來科技產業創新發展意義重大。

旺宏電子決定將持續10年，每年捐贈1億元予成大，讓智慧運算學院可以有充分經費，積極招聘國際傑出人才，激勵教研成果，帶動台灣科技產業發展。吳敏求說，期許成大未來能夠延攬世界級頂尖人才，將現有9大學院與智慧運算學院完美結合，不管對於台灣或全世界應用領域都將產生卓越貢獻。





「敏求智慧運算學院」預計109學年度招生，不設系所，改以學分學程、學位學程靈活教學，並依重點發展目標設跨領域研究中心。慧生醫學分學程」109年8月起開放成大學生選讀。



